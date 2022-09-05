TFF, Süper Lig'de maç programlarını açıkladı - Son Dakika
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TFF, Süper Lig'de maç programlarını açıkladı

05.09.2022 22:11
TFF, Süper Lig'de maç programlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 6 ile 14'üncü haftanın maç programlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 6 ile 14'üncü haftanın maç programlarını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 9 uncu haftasında 2 ekim pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin 10'uncu haftasında 16 ekim pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş- Trabzonspor maçı, 13'üncü haftada ise 5 kasım cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.

TFF, yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6'ncı ve 7'nci haftalarda müsabaka başlangıç saatlerinin 17.00 ve 20.00, ligin 8'inci haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlandığını bildirdi. Dünya Kupası arasından sonra 15'inci haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatlerinin ise tekrar değerlendirileceği ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak maçlar şöyle: 9 Eylül Cuma20.00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü10 Eylul Cumartesi17.00 Konyaspor - Hatayspor20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor11 Eylül Pazar17.00 Sivasspor - İstanbulspor20.00 Kayserispor - Antalyaspor20.00 Kasımpaşa - Galatasaray12 Eylül Pazartesi19.00 Beşiktaş - Başakşehir21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'de maç programlarını açıkladı - Son Dakika

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