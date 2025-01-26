Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Madalyalar Dağıtıldı

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Türkiye Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde madalyalar sahiplerini buldu.

Ankara'daki Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda serbest stil müsabakaları tamamlandı. Grekoromenin ardından serbest stilde de takımlarda şampiyonluğa 166 puanla Ankara ASKİ Spor Kulübü ulaştı. Ankara Keçiören Spor Kulübü 118 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 106 puanla üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Serbest stilde en teknik sporcu Osman Göçen, en centilmen sporcu Cabbar Taner Duyum, en centilmen antrenör ise Ahmet Peker seçildi.

Akgül: "Mükemmele yakın organizasyon geçiriyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yönetimin ilk organizasyonu olması dolayısıyla şampiyonaya çok önem verdiklerini söyledi. Karşılaşmaların kıran kırana geçtiğini belirten Akgül, dereceye giren sporcuları ve takımları tebrik etti.

Şampiyonayı izleyerek kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu protokol üyelerine teşekkür eden Akgül, şöyle devam etti:

"Organizasyondan seyircimiz, hakemlerimiz, sporcularımız memnun. Herkesin yüzü gülüyor. Birliği, beraberliği hamdolsun sağladık. Biz, bunun sözünü vermiştik. Sakatlıksız, kazasız, belasız, mükemmele yakın bir organizasyon geçiriyoruz. Serbest stilde 500'e yakın sporcumuz müsabakalara katıldı. Sıkletlerde 50 kişinin arasından birinciliğe ulaşan kardeşlerimiz, gerçekten çok zoru başarıyor. Burası, Avrupa Şampiyonası'nda takıma girme kriteri anlamında çok büyük öneme sahip. Yani birinci olan kardeşlerimiz, milli takıma girme anlamında çok büyük bir sınavı geride bırakmış oluyor. Burada adaleti sağlayacağımıza söz verdik. İnşallah bunu sağlayacağız."

"Toparlanma da yavaş yavaş olacak"

Şampiyonluklarla dolu sporculuk kariyerinin ardından federasyon başkanlığına seçilen Akgül, "Görevimiz, yükümüz ağır. Bunun bilincindeyiz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Olimpiyat anlamında beklentiyi yükseltmek isteriz ama mevcut kadromuz bellli. Altyapıdaki sorunlar belli. Nasıl yavaş yavaş düşüşe geçtiyse, toparlanması da yavaş yavaş olacaktır. Bir plan yapılacaksa uzun vadeli yapılmalı. Eğer radikal değişimler olacaksa uzun vadede olmalı. O yüzden 2032 Olimpiyatları bizler için daha gerçekçi plan olarak görünüyor. 2028 Olimpiyatları'na da var olan kadroyu en iyi şekilde hazırlayacağız. İyi çocuklarımız var. Onları uluslararası turnuvalar ve ikili kamplarla olimpik seviyeye getireceğiz. Orada madalyalara adayız ama beklentiyi biraz realist tutmak gerekiyor. Bunu minderden gelen, dünya güreşini, rakipleri iyi bilen biri olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül, isminin verildiği salonda Türkiye Güreş Şampiyonası'nın düzenlenmesinden dolayı ayrıcı gururlu olduğunu dile getirdi.

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın 11-18 Şubat tarihlerinde Sivas'ta yapılacağını belirten Akgül, burada birinci olan sporcuların doğrudan Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazanacağını bildirdi.

Madalya kazanan güreşçiler

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde dereceye giren güreşçiler şöyle:

57 kilo: 1. Muhammed Karavuş (Sivas Belediyesi), 2. Yusuf Demir (Kocaeli Kağıtspor), 3. Süleyman Atlı (Ankara ASKİ), 3. Şaban Kızıltaş (Ankara İLBANK)

61 kilo: 1. Emrah Ormanoğlu (Ankara ASKİ), 2. Recep Topal (Ankara İLBANK), 3. Sedat Özdemir (Ankara ferdi), 3. Nebi Uzun (Ankara Keçiören Spor Kulübü)

65 kilo: 1. Cabbar Taner Duyum (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Cavit Acar (Ankara Keçiören Spor Kulübü), 3. Fatih Önalan (Kahramanmaraş Güreş İhtisas), 3. Abdullah Toprak (Ankara ASKİ)

70 kilo: 1. Haydar Yavuz (Ankara İLBANK), 2. Umut Erdoğan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Hamza Zopalı (Ankara ASKİ), 3. Ferhat Kılıç (Ankara TKİ Spor Kulübü)

74 kilo: 1. Fazlı Eryılmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Soner Demirtaş (Ankara ASKİ), 3. Mevlüt Özdemir (Ankara Keçiören Spor Kulübü), 3. Hüseyin Bakır (Çorum Belediyesi)

79 kilo: 1. Okan Tahtacı (Sivas Belediyesi), 2. İbrahim Metehan Yaprak (Ankara ASKİ), 3. Ramazan Sarı (Ankara ASKİ), 3. Muhammed Akdeniz (Ankara Keçiören Spor Kulübü)

86 kilo: 1. Osman Göçen (Ankara ASKİ), 2. Muhammet Nuri Kotanoğlu (Ankara TEDAŞ), 3. Ahmet Yağan (Ankara ferdi), 3. Ahmet Bilici (İstanbul Bahçeşehir Spor Kulübü)

92 kilo: 1. Feyzullah Aktürk (Ankara Keçiören Spor Kulübü), 2. Samet Özarslan (Bursa Büyükşehir Belediyesi), 3. Hasan Emin Gürbüz (Bursa Büyükşehir Belediyesi), 3. Harun Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

97 kilo: 1. Resul Güne (Ankara TEDAŞ), 2. Mücahit Çelik (Ankara TEDAŞ), 3. Mustafa Sessiz (İstanbul Bahçeşehir Spor Kulübü), 3. Emirhan Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

125 kilo: 1. Hakan Büyükçıngıl (Ankara ASKİ), 2. Adil Mısırcı (Ankara Keçiören Spor Kulübü), 3. Efe Anıl Al (Ankara TEDAŞ), 3. Fatih Yaşarlı (Ankara İLBANK)