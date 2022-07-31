Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de gerçekleştirildi.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan'dan sporcular katıldı.

17 müsabakanın yapıldığı şampiyonada kilolarında rakiplerini yenen Kazakistan'dan Zhandos Nazarbekov, Kırgızistan'dan Syimyk Bazylov ile Azamad Kudaiberdiev, Türkiye'den Muammer Öner, Abdüssamet Uğurlu, Onurkan Yılmazer, Alikan Koyuncu, Doğan Kılıç, Aybars Buhara, Burak Dündar, Muammer Can Şahin, Bayram Ali Sezer ve Yunus Hilal, Azerbaycan'dan Toghrul Mamadov ve Özbekistan'dan Nodir Ernazarov, Jomaloddin Nosirov ve Nurbek Urushboev madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, Kocaeli'nin şampiyonaya güzel bir ev sahipliği yaptığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayıcı, kick boksun olimpiyatlarda tanınmasının ardından yaz olimpiyatları için tarih beklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Organizasyon Türkiye'de ve dünyada ilk kez yapılıyor. Çok güzel ve büyük bir şampiyona, 7 ülkeden sporcular katıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kick boks geçen yıl Japonya'da yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda tanınma kararı alındı. Olimpik bir branş olduk. Yaz olimpiyatları için tarih bekliyoruz. 9-18 Ağustos tarihinde Konya'da yapılacak olan İslam Oyunları'ndaki 24 branşın arasında yer alıyoruz. Burada Türk milli takımımızın ülkemize madalya getireceğine inanıyorum."