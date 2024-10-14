Türkiye\'nin İzlanda Maçı Notları

Spor

Türkiye maçından notlar

Montella'dan 1'i zorunlu 3 değişiklik

Atakan Karazor ilk kez kadroda

TFF Heyeti, millileri yalnız bırakmadı

Az sayıda taraftar, milli takıma destek oldu

Olgucan KALKAN/ REYKJAVIK - İZLANDA, - A MİLLİ Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 4'üncü maçında İzlanda'ya konuk oldu. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak düdük çaldı. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçının 11'inde 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Barış Alper'in yanı sıra Mert Müldür ve Yunus Akgün'ü kulübeye çekti. Montella bu 3 futbolcunun yerine Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'ı görevlendirdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu – Orkun Kökçü ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci, on numarada Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı görevlendirdi. Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

ATAKAN KARAZOR İLK KEZ KADRODA

A Milli Futbol Takımı'nda Atakan Karazor, ilk kez bir milli maçta kadroya girdi. Montella tarafından aday kadroya davet edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karadağ ile Samsun'da oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.

Atakan Karazor, İzlanda maçının kadrosuna dahil edilirken, ilk kez bir milli maç kadrosunda yer almış oldu.

TFF HEYETİ, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Ay-yıldızlıların, İzlanda'ya konuk olduğu karşılaşmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1'inci Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.

AZ SAYIDA TARAFTAR, MİLLİ TAKIMA DESTEK OLDU

Öte yandan az sayıda taraftar, A Milli Takım'a destek oldu. İzlanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra çevre ülkelerden gelen vatandaşlar da karşılaşmayı takip etti.