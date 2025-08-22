Türkiye\'yi ülke puanında bekleyen büyük tehlike

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunun ilk maçları tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Samsunspor ve Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş ile Samsunspor sahaya çıktı.
Temsilcilerimiz, bu hafta oynadıkları müsabakalarda galibiyet alamadı. Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Benfica ile 0-0, Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı. RAMS Başakşehir, konuk ettiği Universitatea Craiova'ya, Samsunspor ise Panathinaikos'a 2-1'lik skorlarla kaybetti.
Avrupa'da 4 takımı bulunan Yunanistan, ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı. Yunan ekibi Panathinaikos'un temsilcimiz Samsunspor'u mağlup etmesi, Yunanistan'a artı puan yansıttı.
İşte güncel UEFA ülke puanı:
