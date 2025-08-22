Türkiye'yi ülke puanında bekleyen büyük tehlike - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye'yi ülke puanında bekleyen büyük tehlike

Türkiye\'yi ülke puanında bekleyen büyük tehlike
22.08.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz, play-off turundaki mücadelelerini tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, sahadan galibiyetle ayrılamazken Türkiye büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Listede 11. sırada yer alan Yunanistan, Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunun ilk maçları tamamlandı.

TEMSİLCİLERİMİZ SAHAYA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Samsunspor ve Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş ile Samsunspor sahaya çıktı.

GALİBİYET ALAMADIK

Temsilcilerimiz, bu hafta oynadıkları müsabakalarda galibiyet alamadı. Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Benfica ile 0-0, Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı. RAMS Başakşehir, konuk ettiği Universitatea Craiova'ya, Samsunspor ise Panathinaikos'a 2-1'lik skorlarla kaybetti.

YUNANİSTAN BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Avrupa'da 4 takımı bulunan Yunanistan, ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı. Yunan ekibi Panathinaikos'un temsilcimiz Samsunspor'u mağlup etmesi, Yunanistan'a artı puan yansıttı.

İşte güncel UEFA ülke puanı:

  1. İngiltere - 94.950
  2. İtalya - 84.517
  3. İspanya - 78.828
  4. Almanya - 74.545
  5. Fransa - 67.819
  6. Hollanda - 61.616
  7. Portekiz - 55.766
  8. Belçika - 53.550
  9. TÜRKİYE - 43.500
  10. Çekya - 40.300
  11. Yunanistan - 37.050

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Yunanistan, Başakşehir, Samsunspor, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'yi ülke puanında bekleyen büyük tehlike - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF’ye aktarıldı Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı ’’Dostum’’ dediği kişiden şüpheleniyor Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı! ''Dostum'' dediği kişiden şüpheleniyor
Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 12:47:03. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'yi ülke puanında bekleyen büyük tehlike - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.