Türkiye\'yi ülke puanında bekleyen büyük tehlike

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunun ilk maçları tamamlandı.

TEMSİLCİLERİMİZ SAHAYA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Samsunspor ve Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş ile Samsunspor sahaya çıktı.

GALİBİYET ALAMADIK

Temsilcilerimiz, bu hafta oynadıkları müsabakalarda galibiyet alamadı. Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Benfica ile 0-0, Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı. RAMS Başakşehir, konuk ettiği Universitatea Craiova'ya, Samsunspor ise Panathinaikos'a 2-1'lik skorlarla kaybetti.

YUNANİSTAN BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Avrupa'da 4 takımı bulunan Yunanistan, ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı. Yunan ekibi Panathinaikos'un temsilcimiz Samsunspor'u mağlup etmesi, Yunanistan'a artı puan yansıttı.

İşte güncel UEFA ülke puanı: