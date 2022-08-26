Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'i 3-1'lik skorla geçerek gruplara yükseldi. Belçika'da oynanan karşılaşmada tribünde rakip takım taraftarları skandal bir olaya imza attı.

ÇEKPASI BELÇİKALI TARAFTARA FIRLATTI

Türk taraftarları proveke etmeyi amaçlayan bir grup Royal Antwerp taraftarı, Türk bayrağı yaktı. Statta Başakşehir'e destek vermek için bulunan bir Fenerbahçe taraftarı ise daha sonra Türk bayrağını yakan kişiler arasında bulunduğu iddia edilen Belçikalıya çekpasla saldırdı. Elindeki çekpası rakip taraftara fırlatan Fenerbahçe formalı kişinin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.