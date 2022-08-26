Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı

26.08.2022 12:13

Başakşehir'in konuk olduğu Royal Antwerp'i 3-1'lik skorla geçerek adını UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplara yazdırdığı karşılaşmanın oynandığı statta bir grup Belçikalı, Türk bayrağını ateşe verdi. Fenerbahçe formalı bir taraftar da Türk bayrağını yakanlar arasında olduğu söylenen bir Belçikalıya çekpas ile saldırdı. Görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'i 3-1'lik skorla geçerek gruplara yükseldi. Belçika'da oynanan karşılaşmada tribünde rakip takım taraftarları skandal bir olaya imza attı.

ÇEKPASI BELÇİKALI TARAFTARA FIRLATTI

Türk taraftarları proveke etmeyi amaçlayan bir grup Royal Antwerp taraftarı, Türk bayrağı yaktı. Statta Başakşehir'e destek vermek için bulunan bir Fenerbahçe taraftarı ise daha sonra Türk bayrağını yakan kişiler arasında bulunduğu iddia edilen Belçikalıya çekpasla saldırdı. Elindeki çekpası rakip taraftara fırlatan Fenerbahçe formalı kişinin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı
Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı
Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı
Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı
Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı
Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı
YORUMLAR
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SON DAKİKA: Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı - Son Dakika
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