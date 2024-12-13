UEFA Avrupa Ligi'nde 6. Hafta Sonuçları

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, sahasında İspanya ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Galatasaray, İsveç deplasmanında Malmö'yle 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş ise Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya): 0-2

Roma (İtalya)-Braga (Portekiz): 3-0

Olympiakos (Yunanistan)- Twente (Hollanda): 0-0

PAOK (Yunanistan)- Ferencvaros (Macaristan): 5-0

Viktoria Plzen (Çekya)- Manchester United (İngiltere): 1-2

Union Saint- Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa): 2-1

Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2

Malmö (İsveç)-Galatasaray: 2-2

Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya): 0-0

Porto (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 2-0

Ajax (Hollanda)- Lazio (İtalya): 1-3

Rangers (İskoçya)- Tottenham (İngiltere): 1-1

Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika): 1-2

Real Sociedad (İspanya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Olimpik Lyon (Fransa)- Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya): 2-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş: 2-1

Elfsborg (İsveç)- Karabağ (Azerbaycan): 1-0