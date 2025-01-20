Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı, yarın tek maçla başlayacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında 7. haftanın perdesi, Galatasaray ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev arasında saat 18.30'da başlayacak müsabakayla açılacak.

Organizasyonda Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba günü İspanya'nın Athletic Bilbao takımını, Fenerbahçe ise 23 Ocak Perşembe günü Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)

22 Ocak Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao (İspanya)

23 Ocak Perşembe:

20.45 Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)- Roma (İtalya)

20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)- Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Malmö (İsveç)- Twente (Hollanda)

20.45 Hoffenheim (Almanya)- Tottenham (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere)- Rangers (İskoçya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)- Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Lazio (İtalya)- Real Sociedad (İspanya)

23.00 PAOK (Yunanistan)- Slavia Prag (Çekya)

23.00 Union Saint- Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan)- Midtjylland (Danimarka)

23.00 RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda)

23.00 Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa)