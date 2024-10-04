UEFA Avrupa Ligi'nde İkinci Haftadan Sonuçlar

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 18 maç yapıldı.

Galatasaray, Letonya ekibi RFS'ye konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş ise sahasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 yenildi.

Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş ise iki maç sonunda puan elde edemedi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Hoffenheim (Almanya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Olympiakos (Yunanistan)-Braga (Portekiz): 3-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail)- Midtjylland (Danimarka): 0-2

Real Sociedad (İspanya)-Anderlecht (Belçika): 1-2

Karabağ (Azerbaycan)- Malmö (İsveç): 1-2

RFS (Letonya)-Galatasaray: 2-2

Slavia Prag (Çekya)-Ajax (Hollanda): 1-1

Ferencvaros (Macaristan)- Tottenham (İngiltere): 1-2

Lazio (İtalya)-Nice (Fransa): 4-1

Rangers (İskoçya)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-4

Viktoria Plzen (Çekya)- Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Elfsborg (İsveç)- Roma (İtalya): 1-0

Porto (Portekiz)- Manchester United (İngiltere): 3-3

Athletic Bilbao (İspanya)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 0-1

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-3

Union Saint- Gilloise (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç): 0-0

Twente (Hollanda)-Fenerbahçe: 1-1