UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı - Son Dakika
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UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı

02.05.2022 19:58

UEFA, gelecek sezonda Rus takımlarının akıbetinin ne olacağı konusundaki kararını açıkladı. Karara göre Rus kulüpleri gelecek sezon hiçbir UEFA organizasyonunda yer alamayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygularken Avrupa Futbol Federasyonları Birliği de (UEFA) Rus takımlarına karşı hamle yaptı. Daha önce Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini bu sezon için UEFA organizasyonlarından men eden Avrupa'nın futbol otoritesi şimdi de yeni kararları açıkladı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON UEFA ORGANİZASYONLARINDA YOKLAR

UEFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; UEFA, Rus takımlarının gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne alınmayacağını ve Rusya'nın EURO 2028 veya EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için sunduğu teklifin uygun olmadığını duyurdu.

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2022/23 UEFA KULÜP MÜSABAKALARI

UEFA İcra Kurulunun aldığı karara göre, Rus takımları gelecek sezonda da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek.

EURO 2028 VE 2032 EV SAHİPLİĞİ BAŞVURULARI

UEFA İcra Kurulu, ayrıca Rusya Futbol Birliği (FUR) tarafından EURO 2028 veya EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için sunulan teklifin, uygun olmadığını ve ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu da 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

UEFA ULUSLAR LİGİ 2022/2023

Rusya, gelecek sezon B Ligi 2. Grubu maçlarına katılmayacak ve bu grupta otomatik olarak dördüncü sırada yer alacaktır.

Sonuç olarak, Rusya, grup aşamasının sonunda küme düşecek ve B Ligi'nde 16. ve son sırada yer alacaklar.

UEFA KADINLAR EURO 2022

Rusya, 6-31 Temmuz tarihleri ??arasında İngiltere'de yapılması planlanan UEFA Kadınlar EURO 2022 final turnuvasının C Grubu'nda da yer almayacak. Rusya yerini play-off'larda mağlup ettiği Portekiz'e bırakacak.

2023 FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI İÇİN AVRUPA ELEMELERİ

Rusya, E Grubu'nda ( Danimarka, Bosna-Hersek, Karadağ, Malta ve Azerbaycan'dan oluşan) nisan ayında oynaması planlanan iki maçını da cezaları nedeniyle oynayamadı.

Rusya, bu organizasyonda sonraki maçların hiçbirine katılmayacak ve şu ana kadar elde edilen tüm sonuçlar geçersiz sayılacak.

Sonuç olarak, E Grubu beş takımlı bir grup olarak devam edecek.

2021-23 U21 AVRUPA ŞAMPİYONASI

Rusya, C Grubu'nda ( İspanya, Slovakya, Malta, Litvanya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan) mart ayında oynaması planlanan iki maçını da cezaları nedeniyle oynayamadı.

Rusya, bu yarışmada sonraki maçların hiçbirine katılmayacak ve şu ana kadar elde edilen tüm sonuçlar geçersiz sayılacaktır.

Sonuç olarak, C Grubu beş takımlı bir grup olarak devam edecek.

UEFA KADINLAR FUTSAL EURO 2022

Rusya, 1 ve 3 Temmuz tarihleri ??arasında Portekiz'de yapılması planlanan (Portekiz, İspanya ve Ukrayna'dan oluşan) final turnuvasına katılmayacak ve yerini Rusya'nın kazandığı ana turun 1. Grubu'nu ikinci bitiren Macaristan alacak.

2022-23 UEFA KADINLAR FUTSAL EURO

Rusya doğrudan ana turun 4. Grubu'na çekildi. Rusya yerine ana turda, ön eleme turunun en iyi ikinci ikincisiyle değiştirilecek.

2022/23 UEFA FUTSAL ŞAMPİYONLAR LİGİ

Rusya'nın 2022-23 UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne katılan hiçbir bağlı kulübü olmayacak.

2024 FIFA Futsal Dünya Kupası için Avrupa Elemeleri ana tur grup aşamasında Rusya, ön eleme turunun en iyi üçüncü sıradaki takımı olan Norveç'le değiştirilecek.

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