UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası Erzurum\'da devam ediyor

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UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birincilliği Turnuvası maçları Erzurum'da başladı. Organizasyon Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van bölge karmalarının katılımıyla yapılıyor. 26 Mayıs'a kadar sürecek olan turnuva 4'er takımlı iki ve 3'er takımlı iki grupta tek devreli lig usulüne göre oynanıyor. - ERZURUM