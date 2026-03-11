Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı - Son Dakika
Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı
11.03.2026 00:57
Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı
Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, 2 Mart'ta Güney Kore ile oynanan maç öncesinde milli marşı okumadıkları gerekçesiyle İran devlet televizyonunda "hain" olarak nitelendirilmişti.

Takım, üç gün sonra Avustralya'ya karşı oynanan ikinci maç öncesinde ise milli marşı okuyarak selam vermişti. Son olarak Filipinler'e 2-0 mağlup olarak turnuvadan elenen kadın futbolcular, ülkelerine dönmek üzere bugün yola çıktı.

Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

OTOBÜSÜN CAMINDAN CEP TELEFONLARIYLA SOS İŞARETİ YAPTILAR

Kafilenin, kendilerini taşıyacak uçağa ulaşmak üzere Sidney Havalimanı'nda apron otobüsüne bindiği sırada ise dikkat çeken anlar yaşandı. Bazı kadın futbolcuların otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptığı öne sürüldü. O anlar, kameraya yansıdı.

Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

AVUSTRALYA, 5 OYUNCUYA İLTİCA HAKKI TANIMIŞTI

Bazı futbolcuların İran'a geri gönderilmeleri halinde kötü muameleye maruz kalabilecekleri yönündeki tartışmaların ardından oyuncuların Avustralya'da kalabilmesi için hükümete çağrılar yapılmıştı. Avustralya basını ise İran Kadın Milli Futbol Takımı'ndan 5 oyuncunun kafileden ayrılarak Avustralya Federal Polisi'nin korumasına alındığını ve hükümetten yardım talebinde bulunduklarını bildirmişti.

Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek İranlı futbolcuların güvenliğinin ele alındığını ifade etmişti. Trump, bazı oyuncuların Avustralya'da kalabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını ve 5 sporcuya iltica hakkı tanınarak vize verildiğini aktarırken, bazı futbolcuların ise ailelerinin güvenliği konusundaki endişeleri nedeniyle İran'a dönmeyi tercih ettiğini kaydetmişti.

Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

İRAN'DAN "EVE DÖNÜN" ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise oyunculara ülkeye dönmeleri çağrısı yaparken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sporculara yönelik çağrısını "küstahlık ve ikiyüzlülük" olarak nitelendimişti. Bekayi, "Endişelenmeyin, İran sizi kollarını açarak bekliyor. Eve dönün" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika Spor Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ülkelerine dönmek üzere yola çıkan İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı - Son Dakika
