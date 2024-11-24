Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı Başladı - Son Dakika
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Spor

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı Başladı

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı Başladı

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği 4. Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı, 600 sporcunun katılımıyla başladı. Bu yıl bisiklet ve koşu kategorilerinde 18 farklı klasman üzerinden düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ödüller verildi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sporun her dalına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

24.11.2024 14:20  Güncelleme: 14:24
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ÜMRANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı başladı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde 90 bisiklet, 510 koşucu olmak üzere toplam 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yarış saatinin gelmesi ile parkurun başlangıç çizgisinde yerini alan sporcular, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın işareti ile yarışa başladı. İlk olarak bisiklet yarışları ile başlayan Ultimate Ümraniye ardından koşu yarışları ile devam etti. Koşu, bisiklet ve kombine (hem bisiklet hem koşu) kategorilerinde 18 farklı klasmandaki yarışlara sporcular, tercihlerine göre kategorilerden birisini seçerek katıldılar. Klasmanlarında dereceye giren toplam 54 sporcuya kupa takdim edilirken her sporcuya katılımcı madalyası ve tişört hediye edildi.

YILDIRIM: SPORUN HER DALINI ÖNEMSİYORUZ

Sporcularla bir araya gelerek heyecanlarına ortak olan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Sporun her dalını önemsiyoruz. Yarışmalara katılan her sporcumuzun gösterdiği azmi takdir ediyorum. Ödül kazananları ayrı ayrı tebrik ediyorum, ancak şunu unutmamalıyız ki yarışmaya katılmak da büyük bir başarıdır. Tüm sporcularımız benim gözümde birincidir. Ümraniye Belediyesi olarak sporun her alanında desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

UZUNTAŞ: SPORU SEVEN İNSAN HAYATI DA SEVER

Bisiklet Yarışı kategorisinde 1'inci olan Gökhan Uzuntaş, "Bu sene 4'üncü kez düzenlenen bir etkinlik. Geçen sene de katılmıştım, o zaman da 1'inci olmuştum. Bugün ise açık ara farkla yine 1'incilik kazandım. Kısa bir parkur ama sert geçiyor. Hava da soğuktu. 1'inci bitirdiğim için mutluyum. Türkiye'nin her yerinde bu etkinliklerin çoğalmasını diliyoruz. Ben Bursa'dan geliyorum. Bu tarz organizasyonları fazlasıyla görmek ümidimizdir. 25 senedir bu sporu yapıyorum. Hiçbir zaman yaşa bakmasınlar. Yaş sadece bir rakamdır. Spor yapmaya devam etsinler. Sporu sevsinler. Sporu seven insan hayatı da sever. Gençlere de gönül vererek disiplinle bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

URHAN: KOŞU MOTİVASYON KAYNAĞI DEMEK

Ultimate Ümraniye Koşusu'na katılan Ali Erkam Urhan, "4 aydır koşuyorum. Bu etkinlik için Tekirdağ'dan geliyorum. Koşuya başladıktan sonra belediyelerin ve diğer kuruluşların etkinliklerini takip etmeye başladım. Bunlardan birisi de Ümraniye Belediyesi'nin Ultimate etkinliği oldu. Uzun zamandır yapılıyormuş, ben ilk defa katıldım. Gayet memnunum ve heyecanlıyım. Burada ilk koşum olacak. Koşunun yaşı yok. Bütün yaş kategorilerinde koşu yarışmaları oluyor. Herkese koşmayı tavsiye ederim. Koşu spordan ziyade kişinin içsel yolculuğu ve motivasyon kaynağı demek. Herkese başarılar dilerim. Umarım güzel bir yarışma olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı Başladı - Son Dakika

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