Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, 21 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, 21 Ağustos'ta yapılacak

11.08.2022 23:06
Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, 21 Ağustos'ta yapılacak

Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, 21 Ağustos'ta yapılacak.

Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, 21 Ağustos'ta yapılacak.

Güven Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde yapılan basın lansmanına Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve Güven Sağlık Grubu Genel Müdürü Genco Çetinkanat katıldı.

Güven Sağlık Grubu Genel Müdürü Genco Çetinkanat yaptığı açıklamada, Granfondo bisiklet yarışlarının milyonlar tarafından takip edildiğini söyledi.

Yarışların daha yeşil bir dünya ve sağlıklı nesiller için tüm dünyada düzenlendiğini anlatan Çetinkanat, "Ankaralılar uluslararası büyük bisiklet yarışı için gün sayıyor. Başkent Granfondo, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Ticaret Odası ile Turkcell, Nurol Holding, Shimano Türkiye, Tav Havalimanları, Asperox ve Bisan markalarının katkılarıyla ilk kez Ankara'dan start alacak. Tüm kurum ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

" Anıttepe'den başlayacak yarışlar Mogan Gölü'nde son bulacak"

Başkent Granfondo Bisiklet Yarışları'nın Genel Direktörü Ömer Kafkas ise yarış organizasyonun Ankara'nın spor turizminden hak ettiği payı alması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk kez 2015 yılında gerçekleşen Granfondo bisiklet yarışlarının Ankara'da kısa ve uzun olmak üzere 2 parkur halinde yapılacağını aktaran Kafkas, "Daha önce İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya yapılan organizasyon bu kez başkent Ankara'dan start alacak. 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek yarışlara yerli ve yabancı yüzlerce sporcunun katılmasını bekliyoruz. Kısa parkurumuz 24, uzun parkurumuz ise 103 kilometre uzunluğunda olacak. Yarışlar Anıttepe'den başlayacak, Mogan Gölü'ne kadar devam edecek, ardından tekrar başladığı noktada son bulacak. Tüm bisiklet severleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lansman çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Pakistanlı üst düzey heyet Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü Pakistanlı üst düzey heyet Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Bisiklet Yarışı, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, 21 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:38 Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu
22:24 ABD'de silahlı şahıs, FBI ofisine girmeye çalıştı! Çatışma çıktı
21:51 Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:42 ATM'ye fazla para yükledi! Paralar sokağa saçıldı
21:37 Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı
21:30 Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var
21:29 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili eleştirilerine Bakan Nurettin Nebati cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 23:15:11. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, 21 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement