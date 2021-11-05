Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Belçika ve Danimarka ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda ve 16 Kasım Salı günü Danimarka ile Alanya'da oynanacak müsabakaların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor)

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan (Galatasaray), Serdar Saatçı (Beşiktaş), Cenk Özkaçar (Leuven), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)

Orta saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Eyüp Aydın (Bayern Münih), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (NEC Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Çukur (Doncaster Rovers)