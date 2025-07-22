Umut Camkıran Tunceli'de Unvanını Koruyacak - Son Dakika
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Umut Camkıran Tunceli'de Unvanını Koruyacak

Umut Camkıran Tunceli\'de Unvanını Koruyacak
22.07.2025 10:15
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WBC Asya Şampiyonu Umut Camkıran, Tunceli'de Makedon rakibi Cvetkov ile ringe çıkacak.

WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonu Tuncelili Umut Camkıran, bu cumartesi akşamı memleketi Tunceli'de unvan koruma maçına çıkıyor. Tunceli Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan RMO Boxing organizasyonunda birbirinden heyecanlı 6 profesyonel boks karşılaşması sporseverlerle buluşacak. Müsabakalar HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

23 MAÇ 23 GALİBİYET, CAMKIRAN'DAN NAMAĞLUP SERİ

Profesyonel kariyerinde 23 maçta 21'i nakavt olmak üzere 23 galibiyet alarak ile dikkat çeken namağlup şampiyon Umut Camkıran, gecenin ana maçında Makedon rakibi Todorche Cvetkov ile kozlarını paylaşacak. 12 raunt üzerinden yapılacak mücadelede Umut Camkıran, unvanını korumak için ringe çıkacak. Cvetkov'un ise 13 galibiyeti, 1 yenilgisi ve 10 nakavtı bulunuyor. Bu dev mücadele öncesi Camkıran tam 26 kilogram kilo verdi. Tüm boksörlerin tartısı ise cuma sabahı 11.00'de büyük bir şölen eşliğinde Hüseyin Güntaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TUNCELİ'DE 10.000 SEYİRCİ ÖNÜNDE TARİHİ BOKS GECESİ

Kariyerinde Rusya, Karadağ, Almanya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkelerde ringe çıkan Camkıran, Türkiye'deki 12. karşılaşmasına Tunceli'de çıkacak. Memleketinde ilk kez ringe çıkmanın heyecanını yaşayan şampiyon, yaklaşık 10.000 seyirci önünde mücadele edecek.

Gecenin promotörlüğünü Birol Topuz ve Ahmet Adıbeş üstlenirken, Türkiye'nin sevilen ring anonsörü Mustafa Özben de bu özel gecede görev alacak. Karşılaşmalar ise HT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve usta spiker Bilgehan Demir anlatımıyla sporseverlerle buluşacak.

ÜLKE VE DÜNYA ÇAPINDA CANLI YAYIN

Birol Topuz, DHA'ya yaptığı açıklamada "Anadolu şehrimize böylesine dünya çapında bir organizasyonu kazandıracak olmaktan onur duyuyoruz. Sadece HT Spor ile ülke çapında değil aynı zamanda Prime Fight HD televizyonu vasıtasıyla bir çok ülkeden daha canlı yayın olacakö ifadelerini kullandı. Maçlar başta Finlandiya Litvanya, Estonya, Letonya, Almanya, Slovakya, Polonya, İngiltere, KKTC, İspanya olmak üzere bir çok ülkeden canlı olarak yayınlanacaktır.

CAMKIRAN'IN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

WBC Asya şampiyonluk kemerini korumak için ringe çıkacak Camkıran, galibiyetle birlikte dünyanın en prestijli federasyonlarında ilk 15'e girmeyi hedefliyor. Ağır sıklette dünyanın zirvesinde Oleksandr Usyk yer alırken, dünya şampiyonluk maçına çıkmanın ilk şartı ilk 15'e adını yazdırmak. Camkıran şu anda dünya sıralamasında 1595 boksör arasında 50'inci sırada bulunuyor.

Tunceli'de 21.00'de başlayacak maç kartı ve ringe çıkacak isimler şöyle:

Kamronbek Iskandarov (Özbekistan) - Saday Farzaliev (Kazakistan)

Serdar Hemrayev (Türkmenistan) - Emirhan Kalkan (Türkiye)

Tony Thes (Almanya) - Onurcan Kabayel (Türkiye)

Drazan Janjanin - Abdulsamet Salih (Türkiye)

Sumit (Hindistan) - Altin Zogaj (Kosova)

Umut Camkıran (Türkiye) - Todorche Cvetkov (Makedonya)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Umut Camkıran Tunceli'de Unvanını Koruyacak - Son Dakika

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