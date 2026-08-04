Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı - Son Dakika
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Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı

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Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'e Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal ve Tottenham gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinden cazip teklifler geldiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı oyuncu için 125 milyon Euro'ya varan teklifler yapıldı ancak Galatasaray şu ana kadar teklifleri reddetti.

Süper Lig devi Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen’e Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen dev teklifler ortaya çıktı. Son iki şampiyonlukta kilit rol oynayan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

OSIMHEN İÇİN TEKLİF VEREN KULÜPLER

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu daha önce takımdaki yıldız oyunculara teklifler geldiğini açıklamıştı. İddialara göre;  Atletico Madrid, Osimhen için sarı-kırmızılılar 125 milyon Euro’ya varan bir teklif sundu. Galatasaray bu cazip teklifi haftalar önce reddetti.

Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı

MANCHESTER UNITED, ARSENAL, TOTTENHAM

Manchester United’ın da Nijeryalı oyuncu için 100 milyon Euro gözden çıkardığı, Arsenal'in Viktor Gyökeres’i 67 milyon Euro’ya aldıktan sonra Osimhen için 50 milyon Euro’yu masaya koyduğu belirtildi. Son olarak  Tottenham'ın ise 65 milyon Euro nakit teklifine ek olarak Pape Matar Sarr, Mathys Tel ve Kevin Danso gibi isimleri takas olarak vermeyi göze aldığı bildirildi.

Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı

TÜM TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Galatasaray yönetiminin Osimhen’i takımda tutmak istediği için gelen tüm bu teklifleri kabul etmediği aktarıldı. Ayrıca sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncudan 150 milyon Euro bonservis beklediği vurgulanıyor. 

Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı

Atletico Madrid, Victor Osimhen, Galatasaray, Manchester, Arsenal FC, Tottenham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Çelik Ali Çelik:
    yav hee hee 4 2 Yanıtla
  • BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN:
    At yalanı inananı sevsinler 3 2 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    direk seni sevsinler zoruna gitmesin kello 1 2 Yanıtla
  • Mehmet Vural Mehmet Vural:
    at yalanı seveyim inananı yllık 25 milyon Euro alan adama kimse o parayı vermez 3 0 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    böyle gerilirsiniz işte… 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı - Son Dakika
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