SPOR RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız - Son Dakika
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SPOR RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız

12.10.2022 18:57

SPOR RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs Güçlü bir rakibe karşı oynayacağızStefan Panic zorlu bir maç olacağını düşünüyorumAli DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs, Maça iyi hazırlandık.

SPOR RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız

Stefan Panic zorlu bir maç olacağını düşünüyorum

Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs, Maça iyi hazırlandık. En iyisini yapmak istiyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Yarın iyi bir sonuç almak istiyoruz dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Letonya ekibi Rigas FS, Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs ile futbolcularından Stefan Panic, açıklamalarda bulundu.

Viktors Morozs, ilginç bir mücadele olacağını ifade ederek, Maça iyi hazırlandık. En iyisini yapmak istiyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Yarın iyi bir sonuç almak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir ilk maçtan sonra hayal kırıklığına uğradı. İlk maç zordu. Yarınki maç için iyi çalıştık. Disiplin olmak, savaşmak yarın oldukça önemli. Çok güçlüler. Çok fazla dikkat etmemiz gereken detay var. İyi sonuç almaya çalışacağız. İlk maçtan memnunduk. Kime karşı oynadığımızı iyi biliyorduk. 10 kişi kaldıktan sonra bizim için iyi sonuçtu. Yarın ne olacak bilmiyorum ama bu maç özelinde bakıyoruz grupta ne olacağını düşünmüyoruz. Yenmeyi deneyeceğiz diye konuştu.

STEFAN PANIC ZORLU BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Stefan Panic ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi Bizim için büyük bir maç olacak. Kulüp ve oyuncular için büyük bir maç olacak. Geçen maç gibi zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir sonuçlar buradan ayrılırız şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız - Son Dakika

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