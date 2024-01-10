 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesi yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesi yarın başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta maçları yarın başlayacak. Maç programına göre, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara-TÜRŞAD, RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor, Halkbank-Spor Toto ve Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçları oynanacak. 14 Ocak Pazar günü ise Hatay Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor maçı Antakya Merkez'de gerçekleşecek.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi\'nin 15\'inci hafta mücadelesi yarın başlıyor
10.01.2024 - 09:19,
Abone Ol

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 15. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Cengiz Göllü)

13 Ocak Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Parolapara-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Şırnak Cizre)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Ordu Ünye)

16.00 Halkbank- Spor Toto (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

14 Ocak Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Antakya Merkez)

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Sigorta, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesi yarın başlıyor - Son Dakika


09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30
AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27
Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12
İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09
Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı

Son Dakika
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12 İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09 Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 09:34:38. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesi yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement