Voleybol camiası TSYD'de buluştu

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) ortaklaşa düzenlediği "Voleybol Gecesi" yapıldı.

TSYD'nin Levent'teki tesislerinde gerçekleştirilen geceye Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, kadın ve erkek voleybol milli takım oyuncuları katıldı.

"Şimdi Voleybol Zamanı" adıyla gerçekleştirilen gecede konuşan Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun camianın çatısı olduğunu belirterek, "Bunun gerçek paydaşları var, katkı sağlayan unsurlar var. Biz bu başarıya sadece kendi becerimiz ve çalışmalarımızla ulaşmadık. Özellikle kulüplerimizin yanımızda olması başarıya götüren yolda en büyük etken olmuştur." dedi.

Voleybola verdikleri katkıdan dolayı kulüp başkanlarına ve antrenörlerine teşekkür eden Üstündağ, "Mükemmel diyalog içinde olmamızla hem altyapıda hem üst yapıda başarı geldi. Benim değil bizim başarımız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi voleybol ülkesi yaptık" diyen Üstündağ, şunları söyledi:

"Voleybol adına güzel bir haber daha aldık. 1998'den beri dünya şampiyonalarında oynayamıyorduk. Erkek milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda aldığı dereceyle artık direkt şampiyonaya katılabileceğiz. 2022'de hem kadınlarımız hem erkeklerimiz Dünya Şampiyonası'na katılacak. Dünya Şampiyonası'na katılan 24 takım arasında tekrar olimpiyat elemesi oynama şansı elde ettik. Bu büyük bir gurur."

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ev sahipliğini de ilk kez aldıklarını vurgulayan Üstündağ, "Organizasyon 14-19 Aralık'ta Ankara'da dünyanın en iyi altı kulübüyle organize edilecek. VakıfBank ve Fenerbahçe Opet de katılacak. Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştireceğiz. İnşallah iki Türk takımımız final oynayacak." diye konuştu.

Guidetti: "Voleybol bu ülkede özel yere sahip"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Avrupa üçüncülüğü kazandıran antrenörü Giovanni Guidetti de Türkiye'de yaşadıklarının kendisi için inanılmaz olduğunu dile getirdi.

Türk voleybolseverlerin kendisine olan sevgisine değinen Guidetti, "Bunu 3 defa yaşadım. Trafik ışıklarında beklerken arkamdaki araç kornaya bastı. Aynadan baktığımda araçtaki kişi bana kalp işareti yaptı ve sevgilerini gösterdi. Bu benim için inanılmaz şey. Yaşamış olduğum şey gösteriyor ki voleybol bu ülkede özel yere sahip. Bu aldığımız madalyadan dolayı olmadı. Milli takımın tutkulu oyunundan, size yaşattığı heyecan ve enerjiden kaynaklandı. Bu yaz bütün madalyaları kazanmadık ama her maçta mücadele ettik, her şeyimizi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Zor ve stresli bir yaz dönemini tamamladıklarını kaydeden Guidetti, "Tüm oyunculara teşekkür ederim. En zor, en stres dolu ve en uzun yazdı. Oyuncularım ve bütün takımım ilk antrenmandan son Hollanda maçına kadar her şeylerini ortaya koydular." diye konuştu.

Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar da dolu dolu bir dönem yaşadıklarını belirterek, "Rengarenk bir takımız. Hepimiz voleybolu çok seviyoruz. Başarı herkes istediğinde gerçekleşebilir. Biz bir olmayı başardık. Bu yaz bizim için iyi geçti. Bir aile gibiyiz. Federasyon başkanımız baba gibi, ne istesek yapılıyor. Çok iyi teknik ekibe sahibiz. Voleybolu ülkeye sevdirdiğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Özbey: "Asıl hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda olmak"

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda elenen A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ise bir hedef için yola çıktıklarını ve bunu daha da yukarıya çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kadın milli takımıyla erkek milli takım arasındaki makasın son dönemde çok açıldığına dikkati çeken Özbey, "Biz boşluk içindeydik. Yeni bir projeyle ve gençlerle Golden Lig'de üst üste iki kere şampiyon olduk. Asıl hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda olmak. 1998'de Dünya Şampiyonası'na da ben gitmiştim. Yine kısmet olursa inşallah yine gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

Millilerin kaptanı Murat Yenipazar da takım olarak bir kıvılcım yaktıklarını vurgulayarak, "Erkek milli takımı olarak bu kıvılcımın olimpiyat ateşine dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından doğum gününü kutlayan Giovanni Guidetti için pasta kesildi.

Mehmet Akif Üstündağ ayrıca Avrupa şampiyonalarında üst üste 4 kez en iyi orta oyuncusu seçilen Eda Erdem Dündar'a çiçek verdi.