Voleybol Ligi'nde 20. ve 19. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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Voleybol Ligi'nde 20. ve 19. Hafta Maç Sonuçları

Voleybol Ligi\'nde 20. ve 19. Hafta Maç Sonuçları

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçı 3-2, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet maçı 0-3, VakıfBank-Çukurova Belediyespor maçı 3-1, Karayolları-Kuzeyboru maçı 0-3, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçı 1-3, Beşiktaş Ayos-Eczacıbaşı Dynavit maçı 0-3, Sarıyer Belediyespor-PTT maçı 3-0 şeklinde sonuçlandı. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise TÜRŞAD-Bigadiç Belediyespor maçı 3-0, Halkbank-Develi Belediyespor maçı 3-1, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor maçı 3-1, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart maçı 1-3, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor maçı 3-2, Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor maçı 3-1, Fenerbahçe Parolapara-Galatasaray HDI Sigorta maçı 3-2 sonuçlarıyla tamamlandı.

11.02.2024 21:37
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu hafta karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Galatasaray Daikin- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop- Fenerbahçe Opet: 0-3

VakıfBank- Çukurova Belediyespor: 3-1

Karayolları-Kuzeyboru: 0-3

Nilüfer Belediyespor- Türk Hava Yolları: 1-3

Beşiktaş Ayos-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Sarıyer Belediyespor- PTT: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

TÜRŞAD-Bigadiç Belediyespor: 3-0

Halkbank-Develi Belediyespor: 3-1

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor: 3-1

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart: 1-3

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-2

Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor: 3-1

Fenerbahçe Parolapara-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybol Ligi'nde 20. ve 19. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol Ligi'nde 20. ve 19. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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