Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25'inci hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor- Halkbank (Antakya Merkez)
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Cizre)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor- Spor Toto (Ordu Ünye)
17.00 Ziraat Bankkart-Bigadiç Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Arkas Spor-Develi Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Parolapara (Cengiz Göllü)
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
18.30 Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)
10 Mart Pazar:
14.00 Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin (Adana ASKİ Atatürk)
15.00 Kuzeyboru- Sarıyer Belediyespor (Aksaray)
15.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- PTT (Aydın Mimar Sinan)
18.00 Beşiktaş Ayos- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel Voleybol)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
Son Dakika › Spor › Voleybol Ligi'nde 24. ve 25. Hafta Maçları - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve ACES Genel Sekreteri Hugo Alonse'ı makamında misafir etti. Kayseri, ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandı.
252 yıla kadar hapis istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesine geldi. Seçil Erzan davası, bugün 4. kez İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gömeç ilçesinde inşa edilen su altında mermer heykel galerisinin bulunduğu 'dalış köyü'nün açılışı, dünya serbest dalış rekortmenleri Şahika Ercümen ve Ufuk Koçak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gömeç Dalış Köyü, yılın 12 ayı dalış meraklılarına hizmet verecek.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Develigücü'ne Gaziantep bölgesi hakemi, Hacılar Erciyesspor'a da Şanlıurfa bölgesi hakemi atandı. Lider Bozokspor'un Bingöl Gençspor ile oynayacağı maçta ise Diyarbakır bölgesi hakem görev yapacak.
Yahyalıspor, Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak kupasını aldı ve Kayseri Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.
Trabzonspor alt yapısından yetişen Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut, düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'nın yer aldığı törende, genç futbolcular 3.5 yıllık sözleşmelerini imzaladılar. İki futbolcu da ailelerine, hocalarına ve kulübe teşekkür ederek, Trabzonsporlu olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle Kayserispor'a toplam 192 bin TL para cezası verirken, karşılaşmada kırmızı kart gören Teknik Direktör Burak Yılmaz da 1 maç men ve 39 bin TL para cezası aldı.
Trabzonspor Kulübü, altyapıdan yetişen Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp yönetimi, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu. Çamkerten ve Bulut, ailelerine, hocalarına ve kulüp personeline teşekkür etti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TÜSF) Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ile 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonaları ve milli takım seçmeleri, kapalı yüzme havuzunda başladı. DPÜ kapalı yüzme havuzunda 7-10 Mart tarihleri arasındaki TÜSF Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ile 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonalarına 7 farklı ildeki 23 spor kulübünün 29'u kadın 30'u erkek toplam 59 takımı ve 530 sporcusu katıldı. Turnuvanın yanında kapalı yüzme havuzunda Su Altı Hokeyi Milli Takımı'nda oynayabilecek öğrenciler için de seçmeler yapılıyor. Mücadelelerin nefes keseceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 'DPÜ olarak ulusal düzeydeki bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Şampiyonada ve elemelerde yarışacak tüm öğrencilere başarılar. Görev yapan antrenör, hakem ve yöneticilere de kolaylıklar diliyorum' dedi. - KÜTAHYA
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kros kayak ve futsal müsabakaları gerçekleştirildi. Ukraynalı sporcu Yelizaveta Nopriienko kadınlar 10 km kros kayakta altın madalya kazandı. Kros kayak erkekler 15 km yarışında ise Ukraynalı sporcu Dmytro Mazhaiev birinci oldu. Alp disiplini yarışı hava şartları nedeniyle ertelendi. Futsal müsabakalarında ise Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve Brezilya yarı finale çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?