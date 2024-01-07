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Voleybolda 14. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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Voleybolda 14. Hafta Maçları Tamamlandı

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları sona erdi. Vodafone Sultanlar Ligi'nde alınan sonuçlar şu şekilde: Karayolları-VakıfBank: 0-3, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları: 3-0, Kuzeyboru-PTT: 3-2, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3, Beşiktaş Ayos-Sarıyer Belediyespor: 3-1, Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor: 3-0, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Çukurova Belediyespor: 3-1. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise şu sonuçlar alındı: Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara: 0-3, Ziraat Bankkart-Halkbank: 2-3, Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0, TÜRŞAD-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1, Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor: 1-3, Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0-3, Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0.

Voleybolda 14. Hafta Maçları Tamamlandı
07.01.2024 - 21:01,
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Karayolları-VakıfBank: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit- Türk Hava Yolları: 3-0

Kuzeyboru- PTT: 3-2

Aydın Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Opet: 0-3

Beşiktaş Ayos- Sarıyer Belediyespor: 3-1

Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor: 3-0

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop- Çukurova Belediyespor: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara: 0-3

Ziraat Bankkart- Halkbank: 2-3

Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0

TÜRŞAD- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Galatasaray HDI Sigorta- Arkas Spor: 1-3

Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0-3

Develi Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Voleybolda 14. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika


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