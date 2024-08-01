Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 Sezonunun Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
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Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 Sezonunun Fikstürü Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan fikstür çekimi sonucunda, Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Liglerin ilk hafta maçları programı açıklandı ve liglerin başlama tarihleri de duyuruldu. Ayrıca, liglerin statüleri ve play-off aşamalarıyla ilgili detaylar da paylaşıldı.

01.08.2024 16:07
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi, lig işleri danışmanı Recep Nurtanış ve lig işleri görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.

Kadınlarda 5 Ekim Cumartesi, erkeklerde ise 6 Ekim Pazar günü başlayacak liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Kuzeyboru- Aydın Büyükşehir Belediyespor

Galatasaray Daikin-VakıfBank

Türk Hava Yolları- Fenerbahçe Medicana

Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo

Nilüfer Belediyespor- Bahçelievler Belediyespor

Beşiktaş-Zeren Spor

Sigorta Shop- Sarıyer Belediyespor

Efeler Ligi

Altekma-Arkas Spor

Galatasaray HDI Sigorta-Alanya Belediyespor

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana

Spor Toto-TÜRŞAD

Cizre Belediyespor-Halkbank

Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor

Develi Belediyespor- İstanbul Gençlik Spor

Tarihler ve statü

Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 14 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. İkinci devre 5 Ocak 2025'te başlayıp 19 Mart 2025'te bitecek.

Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları nisan ayında oynanacak. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.

Lig etabını 1, 2, 3 ve 4. sırada tamamlayan ekipler play-off 1. etapta mücadele etme hakkı yakalayacak. Sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada bitiren takımlar ise play-off 2. etap maçlarında mücadele edecek.

Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 15 Aralık Pazar günü sona erecek. Sezonun ikinci yarısı 4 Ocak 2025'te başlayıp 15 Mart 2025'te tamamlanacak.

Play-off'ların nisan ayında başlayacağı Efeler Ligi'nde normal sezonunu ilk 4 sırada yer alan takımlar; 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip ise 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.

Efeler Ligi'nde sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler, 1. lige düşecek.

Kaynak: AA

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