Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Haaland'a benzettiği Bertuğ Yıldırım, sonradan girdiği Giresun maçında şahane bir gol kaydetti - Son Dakika
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Haaland'a benzettiği Bertuğ Yıldırım, sonradan girdiği Giresun maçında şahane bir gol kaydetti

24.12.2022 17:38

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Norveçli gol makinesi Erling Haaland'a benzettiği Bertuğ Yıldırım, Giresunspor karşılaşmasına damga vurdu. Karşılaşmaya 72. dakikada dahil olan genç yıldız, 3 dakika sonra sahneye çıkarak attığı mükemmel golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay stadyumunda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının ortalarında oyuna giren Bertuğ Yıldırım, oyuna dahil olduktan yaklaşık olarak 3 dakika sonra şık bir gol kaydetti. Attığı mükemmel golle takımını öne geçiren yetenekli futbolcu akıllara Erling Haaland'ı getirdi.

GİRER GİRMEZ ATTI

Yedek olarak başladığı mücadele oyunda dahil olduktan 3 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gol atarak teknik direktör Volkan Demirel'in kendisi için söylediklerini boşa çıkarmadı.

BERTUĞ ATTI AMA HATAY'A YETMEDİ

Karşılaşmada öne geçen Hatayspor, üstünlüğünü koruyamadı. 75. dakikada Bertuğ'la öne geçen Akdeniz ekibi 87. dakikada kalesinde golü gördü. Son anları nefes kesen mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bertuğ Yıldırım'ın attığı gol:

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Son Dakika Spor Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Haaland'a benzettiği Bertuğ Yıldırım, sonradan girdiği Giresun maçında şahane bir gol kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Haaland'a benzettiği Bertuğ Yıldırım, sonradan girdiği Giresun maçında şahane bir gol kaydetti - Son Dakika
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