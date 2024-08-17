Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir\'de saldırıya uğradı

Spor

Polisi arayıp babasını ihbar etti! Evden çıkan ise ekiplerin ağzını açık bıraktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçın bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yöneldiği esnada sahaya giren bir kişinin saldırısına uğradı.

ALİ KOÇ'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe tribünlerinden yabancı madde yağdı ve maddelerden bazıları Koç'a isabet etti.

ARKADAN GELİP YERE DÜŞÜRDÜ

Bunun ardından tribünden sahaya giren bir kişi arkadan gelerek Ali Koç'a saldırdı. Ali Koç yere düşerken, güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti. Olayın ardından hakem tarafından duraklatılan maç, Koç'un soyunma odasına gitmesiyle yeniden hareketlendi.

SALDIRGANIN AKREDİTASYON KARTI VARMIŞ

Ali Koç'a saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Koç'a saldıran kişinin akreditasyon kartlı olduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'a saldıran akreditasyon kartlı şahıs gözaltına alındı.