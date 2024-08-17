Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçın bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yöneldiği esnada sahaya giren bir kişinin saldırısına uğradı.
Taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe tribünlerinden yabancı madde yağdı ve maddelerden bazıları Koç'a isabet etti.
Bunun ardından tribünden sahaya giren bir kişi arkadan gelerek Ali Koç'a saldırdı. Ali Koç yere düşerken, güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti. Olayın ardından hakem tarafından duraklatılan maç, Koç'un soyunma odasına gitmesiyle yeniden hareketlendi.
Ali Koç'a saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Koç'a saldıran kişinin akreditasyon kartlı olduğu görüldü.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'a saldıran akreditasyon kartlı şahıs gözaltına alındı.
Son Dakika › Spor › Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı - Son Dakika
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