Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı - Son Dakika
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Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'de oynanan Göztepe maçında bazı sarı-lacivertli taraftarların sahaya girmemesi sebebiyle deplasman tribününe yöneldiği esnada arkasından gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Koç'a saldıran kişinin akreditasyon kartlı olduğu görülürken, güvenlik güçleri saldırgana hemen müdahale etti ve şahıs gözaltına alındı.

17.08.2024 23:09  Güncelleme: 23:51
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçın bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yöneldiği esnada sahaya giren bir kişinin saldırısına uğradı.

ALİ KOÇ'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe tribünlerinden yabancı madde yağdı ve maddelerden bazıları Koç'a isabet etti.

Yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı

ARKADAN GELİP YERE DÜŞÜRDÜ

Bunun ardından tribünden sahaya giren bir kişi arkadan gelerek Ali Koç'a saldırdı. Ali Koç yere düşerken, güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti. Olayın ardından hakem tarafından duraklatılan maç, Koç'un soyunma odasına gitmesiyle yeniden hareketlendi.

Yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı

SALDIRGANIN AKREDİTASYON KARTI VARMIŞ

Ali Koç'a saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Koç'a saldıran kişinin akreditasyon kartlı olduğu görüldü.

Yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı

GÖZALTINA ALINDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'a saldıran akreditasyon kartlı şahıs gözaltına alındı.

Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir\'de saldırıya uğradı

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Son Dakika Spor Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı - Son Dakika

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    Yorumlar (27)

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