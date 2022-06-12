Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"

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Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen sezonun 6. ayağındaki ana yarışta kazaya karıştı. Roy Nissany'nin virajdaki agresif sürüş şekli nedeniyle yarışı tamamlayamayan Cem, daha sonra Nissany'nin hakaretlerine ve küfürüne maruz kaldı.

Cem Bölükbaşı

"BANA VURAN O"

Sözcü'de yer alan habere göre dün sprint yarışında karıştığı kaza sonrasında ana yarışa 20. sırada başlayan Cem, kaza sonrasında takım telsizinden "Bana vuran o" derken takım garajına geldiğinde de üzgün görüntüsü ekranlara yansıdı.

Cem Bölükbaşı 23 numaralı aracın pilotu

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

"PİSTTE BİR APTAL VAR"

Cem Bölükbaşı'nın yarış dışı kalmasına kontrolsüz sürüşü nedeni olan Roy Nissany ise suçunu kabul etmeyip üste çıkmaya çalıştı! Kaza sonrasında takım telsizinden konuşan Nissany'nin küfürleri biplenirken, Cem için "Pistte bir aptal var" dedi.

Roy Nissany

NISSANY'YE YARIŞA GERİDEN BAŞLAMA CEZASI

İki sürücünün de yarış dışı kalmasına neden olan kaza, mücadele sonunda incelendi ve çarpışmaya sebep olması nedeniyle Nissany'ye, sonraki yarışa 3 sıra geriden başlama cezası verildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) internet sitesinden yayımlanan yarış komiserleri raporu, olayın yarış sonuna da taşındığını gösterdi.

CEM'E 5 BİN EURO PARA CEZASI

Buna göre, Cem'in babası Yavuz Bölükbaşı ve menajeri Temuçin Ünalp yarıştan sonra Dams takımının garajına gitti. Karşılıklı söylenen sözlerin ardından Nissany'nin antrenörü Francesco Martinez de tartışmaya dahil oldu. Kavgaya dönüşmese de tartışma, Cem'in babası ile antrenör Martinez'in birbirlerini itmesine kadar gitti. Olay nedeniyle Yavuz Bölükbaşı'nın, Formula 2'nin sonraki ayağına katılması yasaklandı. Cem'e de 5 bin euro para cezası verildi.