Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından ülkede büyük coşku yaşandı. Son düdükle birlikte binlerce kişi sokaklara çıktı, kutlamalar gece boyunca sürdü.
Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'ı uzatmalarda 1-0 mağlup eden Senegal, kupayı kazanır kazanmaz ülkede kutlamalar başladı. Son düdüğün ardından ülke genelinde meydanlar doldu, insanlar sokaklarda şampiyonluğu kutladı.
Şampiyonluk haberinin gelmesiyle birlikte şehir merkezlerinde kalabalıklar toplandı. Senegal bayraklarıyla yapılan kutlamalarda tezahüratlar yükseldi, konvoylar oluştu. Sokaklarda yaşanan coşkunun, uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntülere sahne olduğu belirtildi.
Senegal, 2021'in ardından bir kez daha Afrika futbolunun zirvesine çıkarken, şampiyonluk sevinci yalnızca statla sınırlı kalmadı. Ülke genelinde kutlamalarla Senegal'in tarihi başarısı adeta bayrama dönüştü.
İşte o anlar;
