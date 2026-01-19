Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü - Son Dakika
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
19.01.2026 08:10
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Zaferin ardından ülkede büyük bir coşku yaşandı, binlerce kişi sokaklara döküldü ve kutlamalar gece boyunca devam etti. Senegal, 2021'in ardından bir kez daha Afrika futbolunun zirvesine çıktı.

Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından ülkede büyük coşku yaşandı. Son düdükle birlikte binlerce kişi sokaklara çıktı, kutlamalar gece boyunca sürdü.

SENEGAL ŞAMPİYON OLDU, ÜLKE SOKAĞA İNDİ

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'ı uzatmalarda 1-0 mağlup eden Senegal, kupayı kazanır kazanmaz ülkede kutlamalar başladı. Son düdüğün ardından ülke genelinde meydanlar doldu, insanlar sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

MEYDANLAR DOLDU, KUTLAMALAR GECEYE TAŞTI

Şampiyonluk haberinin gelmesiyle birlikte şehir merkezlerinde kalabalıklar toplandı. Senegal bayraklarıyla yapılan kutlamalarda tezahüratlar yükseldi, konvoylar oluştu. Sokaklarda yaşanan coşkunun, uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntülere sahne olduğu belirtildi.

TARİHİ ZAFERİN ARDINDAN BÜYÜK COŞKU

Senegal, 2021'in ardından bir kez daha Afrika futbolunun zirvesine çıkarken, şampiyonluk sevinci yalnızca statla sınırlı kalmadı. Ülke genelinde kutlamalarla Senegal'in tarihi başarısı adeta bayrama dönüştü.

İşte o anlar;

    Yorumlar (1)

  • Yasin Basak Yasin Basak:
    haberimiz yoktu 0 0 Yanıtla
