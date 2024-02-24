Yılport Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 20 maçta 32 puan topladı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 20 maçta 32 puan topladı

Yılport Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 20 maçta 32 puan topladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol liderliğinde çıktığı 20 maçta 32 puan elde etti. Gisdol'un göreve başlamasıyla yükselişe geçen Samsunspor, özellikle iç saha maçlarında aldığı galibiyetlerle puan cetvelinde orta sıralara yükseldi. Deplasman maçlarında ise bir galibiyet elde eden Samsunspor, toplamda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

24.02.2024 12:03
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 20 maçta 32 puan toplamayı başardı.

Ligin ilk 7 haftasında sadece 1 puan alabilen Samsunspor, Markus Gisdol'un göreve başlamasıyla yükselişe geçti.

Karadeniz ekibi, özellikle iç saha maçlarında aldığı galibiyetlerle puan cetvelinde orta sıralara yükseldi.

Samsunspor, Alman teknik adam yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda Atakaş Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, Bitexen Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'u yenerken, RAMS Başakşehir ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı, Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, Gisdol idaresindeki deplasman maçlarında ise sadece Yukatel Adana Demirspor'u mağlup ederken, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve İstanbulspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor'a yenildi.

Gisdol yönetimindeki 20 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, hanesine 32 puan yazdırdı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 20 maçta 32 puan topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 20 maçta 32 puan topladı - Son Dakika
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