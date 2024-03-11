Yunusemre Belediyesi Ev Sahipliğinde Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı Düzenlendi

Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı, 11 ilden 72 sporcunun katılımıyla Yunusemre Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.
Yunusemre Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca organize edilen Yunusemre Kriteryum 2.Grup Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı yoğun ilgiyle yapıldı. Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) yolu parkurunda U12, U15 ve U17 kız-erkek kategorilerinde düzenlenen yarışlar, büyük çekişmeye ve heyecana sahne oldu. Yarışlara Manisa, Antalya, İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, Kütahya, Uşak, Afyon, Burdur, Isparta illerinden toplam 72 sporcu katıldı. Yarışlar sonunda U12 kızlarda Berfin Nida Yıldırım (Manisa İl Gençlikspor) birinci, Meryem Karataş (Akhisar İlçe Spor Kulübü) ikinci, İkranur Ünal (Akhisar İlçe Spor Kulübü) üçüncü olurken, U12 erkeklerde Yağız Efe Uyanık (Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü) birinci, Enes Dönmez (Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü) ikinci, Şerafettin Umut (Akhisar İlçe Spor Kulübü) üçüncü oldu. U15 kızlarda ise Gül Deniz Günal (İlkay Kaya Akademi SK) birinci, Hilal Ece Keskin (Manisa İl Gençlikspor) ikinci, Sıla Aykutlu (Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü) üçüncü olurken, U15 erkeklerde Hüseyin Yankı Kolay (Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü) birinci, Tuğra Yılmaz (Manisa İl Gençlikspor) ikinci, Mert Eryılmaz (Konyaaltı Belediyespor) üçüncü oldu. U17 kızlarda Ece Harputluoğlu (Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi SK) birinci, Fatma Ela Çalışır (Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi SK) ikinci, Zeynep Öztürk (Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi SK) üçüncü olurken, U17 erkeklerde Murat Bayık (Karşıyaka Belediyesi GSK) birinci, Arif Laz (Isparta İl Gençlikspor) ikinci, Murat Urlu (Manisa İl Gençlikspor) üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyalarını Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can verdi. - MANİSA
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Siirt'te faaliyete başlayan Gençlik Spor Parkı'nda judodan atletizme, kort tenisinden futbola kadar 12 farklı branşta kurslar düzenleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, tesisin yetenekli gençleri keşfetmeye olanak sağladığını belirtti ve kurs sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Derneği, minik basketbol oyuncularını düzenlenen programda ağırlayarak spor alanında destekleyeceklerini belirtti.
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemediklerini bildirdi. Saral, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine tepki gösterdi ve adaletin dışına çıkılmamasını istedi. Ayrıca, hakemlerin baskı altına alınmaması ve ayrıcalık tanınmaması gerektiğini vurguladı.
Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları, 12-15 Mart 2024 tarihleri arasında 16 takım ve 160 sporcuyla gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen yarışmalarda, 8 erkek takımı ve 8 kız takımı Türkiye Şampiyonası bileti için mücadele edecek. Yarışmaların açılış seremonisi 12 Mart Salı günü yapılacak ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Finallerine katılma hakkı elde edecek.
Denizli'de 15 ekipten oluşan 480 sporcu Halk Oyunları İl Şampiyonası'nda farklı kategorilerde performanslarını sergiledi. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Erdemli ilçesindeki sahada gerçekleştirilen antrenmanda yenileme ve dar alan çalışması yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 16 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'un sahasında gerçekleşecek. Bilet fiyatları ise Maraton Tribünü için 200 TL, Kuzey-Güney Kale Arkası için 100 TL ve Misafir Tribünü için 130 TL olarak belirlendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, antrenmanlarla hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig'deki maçta ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla antrenmana başladı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan açıklamalara tepki göstererek adalet istedi. Saral, hakemlerin tarafsızlığını ve maç sonucunu etkileyecek kararlar istemediklerini belirtti.
Muğla'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde hokey antrenörlüğü yapan Serkan Şen, aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatına devam ediyor. Şen, 3. üniversiteyi okumak ve doktora yapmak istediğini belirtti.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ve okullarını ödüllendirdi. Yarışmanın finalinde birinci olan okula çok fonksiyonlu yazıcı, öğrencilere tablet verildi. İkinci olan okula yazıcı, öğrencilere bisiklet hediye edildi. Üçüncü olan okula kitap seti, öğrencilere eşofman takımı verildi. Dördüncü olan okula ise sportif malzeme seti, öğrencilere spor ayakkabı hediye edildi.
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