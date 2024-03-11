Yunusemre Belediyesi Ev Sahipliğinde Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı Düzenlendi - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Ev Sahipliğinde Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı Düzenlendi

Yunusemre Belediyesi Ev Sahipliğinde Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı Düzenlendi

Yunusemre Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Yunusemre Kriteryum 2.Grup Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı, 11 ilden 72 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu.

11.03.2024 14:10  Güncelleme: 14:19
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Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı, 11 ilden 72 sporcunun katılımıyla Yunusemre Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Yunusemre Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca organize edilen Yunusemre Kriteryum 2.Grup Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı yoğun ilgiyle yapıldı. Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) yolu parkurunda U12, U15 ve U17 kız-erkek kategorilerinde düzenlenen yarışlar, büyük çekişmeye ve heyecana sahne oldu. Yarışlara Manisa, Antalya, İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, Kütahya, Uşak, Afyon, Burdur, Isparta illerinden toplam 72 sporcu katıldı. Yarışlar sonunda U12 kızlarda Berfin Nida Yıldırım (Manisa İl Gençlikspor) birinci, Meryem Karataş (Akhisar İlçe Spor Kulübü) ikinci, İkranur Ünal (Akhisar İlçe Spor Kulübü) üçüncü olurken, U12 erkeklerde Yağız Efe Uyanık (Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü) birinci, Enes Dönmez (Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü) ikinci, Şerafettin Umut (Akhisar İlçe Spor Kulübü) üçüncü oldu. U15 kızlarda ise Gül Deniz Günal (İlkay Kaya Akademi SK) birinci, Hilal Ece Keskin (Manisa İl Gençlikspor) ikinci, Sıla Aykutlu (Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü) üçüncü olurken, U15 erkeklerde Hüseyin Yankı Kolay (Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü) birinci, Tuğra Yılmaz (Manisa İl Gençlikspor) ikinci, Mert Eryılmaz (Konyaaltı Belediyespor) üçüncü oldu. U17 kızlarda Ece Harputluoğlu (Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi SK) birinci, Fatma Ela Çalışır (Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi SK) ikinci, Zeynep Öztürk (Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi SK) üçüncü olurken, U17 erkeklerde Murat Bayık (Karşıyaka Belediyesi GSK) birinci, Arif Laz (Isparta İl Gençlikspor) ikinci, Murat Urlu (Manisa İl Gençlikspor) üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyalarını Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi Ev Sahipliğinde Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı Düzenlendi - Son Dakika
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