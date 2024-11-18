Zehra Güneş'ten sürpriz imza - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş'ten sürpriz imza

Zehra Güneş\'ten sürpriz imza

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliği anlaşması yaptı. Anlaşmanın öneminin farkında olduğunu belirten Zehra, "Bu iş sayesinde çocukların hayatını değiştirmek istiyorum. Çocukların haklarını koruyacağım için mutluyum. Sizlerin aracılığıyla çocukların daha yaşanabilir bir dünyada olmalarını istiyorum" dedi.

18.11.2024 22:50
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. Feriye'de düzenlenen imza törenine Zehra Güneş'in yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan katıldı.

"BU ANLAŞMANIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIM"

Zehra Güneş, anlaşmadan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu anlaşmanın öneminin farkındayım. Bugün çocukları ve çocuk haklarını koruyan UNICEF ile anlaşma yapıyorum. Bu iş sayesinde çocukların hayatını değiştirmek istiyorum. Çocukların haklarını koruyacağım için mutluyum. Sizlerin aracılığıyla çocukların daha yaşanabilir bir dünyada olmalarını istiyorum. UNICEF'in yardımıyla her çocuğa dokunabiliriz. Kız çocukları demek, güçlü yarınlar demek. UNICEF ile birlikte her kız çocuğunun yoluna ışık tutacağız. Bir çocuğun elinden tutmanın anlamını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş'ten sürpriz imza

"BİR KIZ ÇOCUĞUNUN YOLUNU AYDINLATMAK İSTİYORUM"

UNICEF ile önemli işler yapacağını aktaran Zehra, "Erkek ve kız çocuklarının eşit bir ortamda büyümesini istiyoruz. Bunun için de toplumsal farkındalığı oluşturmak istiyoruz. UNICEF, dezavantajlı çocuklara ulaşıp onlara destek olmayı amaçlıyor. Bir kız çocuğunun yolunu aydınlatmak istiyorum. Dışarda yardıma ihtiyacı olan, bir motivasyon kaynağı bulmak isteyen birçok kız var. Bunlardan 1-2 tanesine dokunmamız bile önemli dedi.

"ANNEM İLE BABAM BENİ BÖYLE YETİŞTİRDİ"

Uzun süredir böyle bir işte yer almak istediğini vurgulayan Zehra, şunları kaydetti;

"Çocuklarla kısa bir antrenman yapmıştık. Manşeti ve pasın nasıl atıldığını gösterdiğimde kızın duygularını hissettim. Kız, benden bir şey öğrendiğinde çok mutlu oldu. Bu küçük bir şey de olsa biz farkında olamıyoruz. Çocuklarla her zaman zaman geçirmeye çalışıyorum. Çocuklardan gelen hediyeleri atmam. Çocuklar, saf sevgiyle hareket eder. Annem ile babam beni böyle yetiştirdi. Elimden geldiğince çocukları kırmamaya çalıştım."

Zehra Güneş'ten sürpriz imza

"ZEHRA, ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ROL MODEL"

Paolo Marchi ise anlaşmadan dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Zehra ile yeni tanıştım ama kendisi benim için şimdiden kahraman. Zehra, bir şampiyon. Aynı zamanda kendisi çocuklar için de bir şampiyon. Çalışmalarda birlikte gayret göstereceğiz. Zehra, çocuklar için çok güzel bir rol model. Türkiye'deki tüm çocuklar, fırsat verildiğinde istediğini başarabilir. Bu sebepten dolayı Zehra ile beraber çalışmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş'ten sürpriz imza

"FİLİSTİN'DE EN ÇOK ETKİLENEN ÇOCUKLAR OLUYOR"

Marchi, Zehra ile ziyaretler gerçekleştireceklerini belirterek, "UNICEF, kırılgan durumda olan çocuklar için çalışmalar yapıyor. Zehra da kamuoyunun ilgisinin çekilmesine yardımcı olacak. Çocuklara ilham olmaya çalışacağız. Bu konulara dikkat çekmeye çalışacağız ve Zehra da bize yardımcı olacak" diye konuştu.

Filistin'de yaşanan savaşa değinen Marchi, "Dünyanın birçok yerinde, Sudan ve Filistin'de kriz yaşanıyor. Filistin'de veya savaşın yaşandığı başka bir yerde bu olaylardan en çok etkilenen çocuklar oluyor. UNICEF, savaşın başladığı günden bu yana ateşkesin sağlanması için çalışıyor. Gazze'ye de insani destek temin edilebilmesi için orada bir ofisimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler, Vakıflar Bankası, Zehra Güneş, Voleybol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş'ten sürpriz imza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Yine Boş Konuşmaya Başladıl Ferhat dümeni Şampiyon Galatasaray olacak buda Sana KAP'ak olsun.. 21 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Paraları cebime indireceğim demiyorda uyanık 2 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞIN GÜNEŞLERİ SÖNMEZ ŞENOL GÜNEŞ ZEHRA GÜNEŞ 1 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    COME TO BEŞİKTAŞ ZEHRA GÜNEŞ 0 1 Yanıtla
  • İlhan İnan:
    söyle o ortaklarına çocukların hayatlarını karartmasınlar yeter... 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik hakemsalıncaklarıyumuşak geliyor ama BEŞİKTAŞ sabitler kalkamazsınız hazırlanın 0 0 Yanıtla
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