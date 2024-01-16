Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu\'nda görev yapacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur, yarın ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası 5 Turu'nda 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günlerinin programı ve hakemler şöyle:

Yarın

13.00 Antalyaspor - Pendikspor: Mehmet Türkmen

13.00 RAMS Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar

15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Emre Kargın

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor: Feridun Daldaş

21.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Çağdaş Altay

18 Ocak Perşembe

13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ozan Ergün

17.00 Konyaspor - Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Trabzonspor - Manisa FK: Turgut Doman

21.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Burak Pakkan - İSTANBUL