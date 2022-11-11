Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belirlendi! İşte dört büyüklerin rakipleri... - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belirlendi! İşte dört büyüklerin rakipleri...

11.11.2022 15:27
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belirlendi! İşte dört büyüklerin rakipleri...

Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Tüm Süper Lig devlerinin yer aldığı kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu.

DÖRT BÜYÜKLERİN RAKİPLERİ

Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. eleme turunu geçecek 27 takım ile Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir yer alacak.

İşte dört büyüklerin eşleşmeleri:

Fenerbahçe-İstanbulspor

Trabzonspor-Samsunspor

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

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Türkiye Kupası, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belirlendi! İşte dört büyüklerin rakipleri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belirlendi! İşte dört büyüklerin rakipleri... - Son Dakika
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