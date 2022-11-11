Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belirlendi! İşte dört büyüklerin rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu.

DÖRT BÜYÜKLERİN RAKİPLERİ

Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. eleme turunu geçecek 27 takım ile Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir yer alacak.

İşte dört büyüklerin eşleşmeleri:

Fenerbahçe-İstanbulspor

Trabzonspor-Samsunspor

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü