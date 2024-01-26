 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maç Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı belirlendi. 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak maçların programı şu şekildedir: 6 Şubat Salı günü VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor ve Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçları yapılacak. 7 Şubat Çarşamba günü EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçları oynanacak. 8 Şubat Perşembe günü ise Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş maçları gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maç Programı Açıklandı
26.01.2024 - 18:05,
Abone Ol

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:

6 Şubat Salı:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park)

7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)

17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.45 Gaziantep FK- Fenerbahçe (Kalyon)

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği- Trabzonspor (Eryaman)

20.45 Bitexen Antalyaspor- Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maç Programı Açıklandı - Son Dakika


19:44
ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı

Son Dakika
19:44 ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 20:49:58. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement