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2024 Yılında Asgari Ücretle Otomobil Almak İçin Kaç Yıl Gerekir? - Son Dakika
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2024 Yılında Asgari Ücretle Otomobil Almak İçin Kaç Yıl Gerekir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla 2024 yılı için belirlenen yeni asgari ücret 17,002 TL olarak açıklandı. Bu ücretle otomobil almak için en az 1 yıl 10 ay boyunca maaşın tamamını ayırmak gerekiyor. İşte asgari ücretle alınabilecek otomobil listesi ve diğer detaylar.

2024 Yılında Asgari Ücretle Otomobil Almak İçin Kaç Yıl Gerekir?
28.12.2023 - 10:28,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün X (Twitter) hesabı aracılığıyla yayımlamış olduğu duyuru neticesinde, 2024 yılı için uygulanacak olan yeni asgari ücret belli oldu. 17,002 TL olarak belirlenen yeni asgari ücretle otomobil almak, mevcut ekonomik konjonktürde ziyadesiyle zorlu bir hal aldı. Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş, maaşının tamamını araç alımına ayırarak kaç ayda sıfır bir otomobile sahip olabilir? İşte detaylar

Asgari ücretle otomobil almak, kaç yıl sürer?

Açıklanan yeni asgari ücretle otomobil almak için bir vatandaşın en az 1 yıl 10 ay boyunca maaşının tamamını (17,002 TL) araç alımına ayırması icap ediyor. Bu süre zarfında güncel satış fiyatı itibarıyla en ucuz sıfır otomobil modeli olan Citroen Ami One Electric'i alabilecek olan vatandaşların, diğer sıfır otomobil modelleri için daha fazla çalışmaları gerekiyor.

2024 Yılında Asgari Ücretle Otomobil Almak İçin Kaç Yıl Gerekir?

İşte 2024 yılı için belirlenen asgari ücretle alınabilecek otomobil listesi:

MarkaModelFiyatAsgari Ücretle Çalışma Süresi
Hyundaii10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel760,000 TL3 yıl 8 ayHyundaii20 1.2 MPI 84 PS Jump Manuel874,000 TL4 yıl 3 ayHyundaiBayon 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel960,000 TL4 yıl 8 ayFiatEgea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel832,900 TL4 yılFiatEgea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel864,900 TL4 yıl 2 ayFiatEgea Cross Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel887,900 TL4 yıl 4 ayFiatEgea Panda City 1.0 Hibrit 70 HP802,900 TL3 yıl 11 ayDaciaSandero Essential Tce 90 bg CVT873,900 TL4 yıl 3 ayDaciaSandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg857,900 TL4 yıl 2 ayDaciaSpring Extreme Electric 65 bg950,000 TL4 yıl 7 ayDaciaDuster Essential TCe 90bg899,000 TL4 yıl 4 ayMitsubishiSpace Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik963,250 TL4 yıl 8 aySeatIbiza 1.0 Evo 80 HP Style825,000 TL4 yılSeatArona 1.0 EcoTSI 95 HP Style923,000 TL4 yıl 6 ayRenaultTaliant Joy 1.0 Sce 65 bg837,900 TL4 yıl 1 ayRenaultClio equilibre 1.0 SCe 65 hp852,000 TL4 yıl 2 ayCitroenAmi One Electric390,000 TL1 yıl 10 ayCitroenC3 1.2 PureTech 83 HP Feel813,000 TL3 yıl 11 ayCitroenC-ELYSEE 1.5 100 HP Feel Bold920,000 TL4 yıl 6 ayVolkswagenPolo 1.0 80 PS Impression Manuel977,900 TL4 yıl 9 ayKiaPICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT790,000 TL3 yıl 10 ayKiaRIO 1.4L 100 PS Cool Benzin Otomatik955,000 TL4 yıl 8 ayKiaSTONIC 1.2L 84 PS Cool Manuel965,000 TL4 yıl 8 ayOpelCorsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Edition889,900 TL4 yıl 4 ayOpelCrossland 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Essential1,049,000 TL5 yıl 1 aySkodaFabia 1.0 TSI 95 PS Elite939,900 TL4 yıl 7 aySkodaScala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG1,099,900 TL5 yıl 4 ayPeugeot208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT81,043,500 TL5 yıl 1 ayNissanJuke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna1,179,600 TL5 yıl 9 aySuzukiSwift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno1,098,000 TL5 yıl 4 ayToyotaCorolla 1.5 Vision Multidrive S1,189,300 TL5 yıl 9 ayToyotaYaris 1.5 Dream Multidrive S1,138,700 TL5 yıl 6 ay

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Peki, sizler yeni asgari ücret ve yeni asgari ücretle otomobil almak için çalışılması gereken sürelerle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Citroen, HP, Teknoloji, Son Dakika

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