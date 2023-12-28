2024 Yılında Asgari Ücretle Otomobil Almak İçin Kaç Yıl Gerekir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün X (Twitter) hesabı aracılığıyla yayımlamış olduğu duyuru neticesinde, 2024 yılı için uygulanacak olan yeni asgari ücret belli oldu. 17,002 TL olarak belirlenen yeni asgari ücretle otomobil almak, mevcut ekonomik konjonktürde ziyadesiyle zorlu bir hal aldı. Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş, maaşının tamamını araç alımına ayırarak kaç ayda sıfır bir otomobile sahip olabilir? İşte detaylar

Asgari ücretle otomobil almak, kaç yıl sürer?

Açıklanan yeni asgari ücretle otomobil almak için bir vatandaşın en az 1 yıl 10 ay boyunca maaşının tamamını (17,002 TL) araç alımına ayırması icap ediyor. Bu süre zarfında güncel satış fiyatı itibarıyla en ucuz sıfır otomobil modeli olan Citroen Ami One Electric'i alabilecek olan vatandaşların, diğer sıfır otomobil modelleri için daha fazla çalışmaları gerekiyor.

İşte 2024 yılı için belirlenen asgari ücretle alınabilecek otomobil listesi: