70 yaşındaki Google eski CEO\'su, ünlü politikacının 27\'lik kızıyla görüntülendi

Google'ın eski CEO'su ve teknoloji dünyasının en zengin isimlerinden biri olan Eric Schmidt (70), İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında 27 yaşındaki Alman bir kadınla birlikte görüntülendi. Genç kadının, Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan ünlü siyasetçi Markus Söder'in kızı Gloria-Sophie Burkandt olduğu ortaya çıktı.

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden BILD, ikilinin sadece arkadaş olmadığını, aralarında romantik bir yakınlaşma bulunduğunu yazdı. Schmidt ile Burkandt arasındaki 43 yıllık yaş farkı, haberin kısa sürede hem Avrupa'da hem de ABD'de gündem olmasına neden oldu.

Habere göre Schmidt, Burkandt'tan sadece yaşça değil, ailesi açısından da oldukça farklı bir konumda. Schmidt, genç kadının babası Markus Söder'den 21 yaş daha büyük. Söder, Almanya'nın muhafazakâr partilerinden biri olan Hristiyan Sosyal Birlik'in lideri ve ülkenin en etkili siyasetçileri arasında yer alıyor.

BILD'in iddiasına göre ikili son haftalarda sık sık birlikte vakit geçirdi. ABD, Hindistan ve Avrupa'yı kapsayan seyahatlerde birlikte görülen Schmidt ve Burkandt'ın, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na da birlikte katılmaları bekleniyor.

Schmidt'e yakın bir kaynak ise ilişki iddialarını yumuşatarak, ikilinin "yakın arkadaş" olduğunu savundu. Ancak kamuoyunda oluşan algı ve birlikte görüntülenmeleri, bu açıklamaların pek ikna edici bulunmamasına yol açtı.

Eric Schmidt, 1980 yılından bu yana Wendy Schmidt ile evli. Çiftin evliliğinin alışılmışın dışında olduğu ve açık bir ilişki yürüttükleri uzun süredir konuşuluyor. Wendy Schmidt, çevre ve sosyal projelere destek veren Schmidt Aile Vakfı'nın başında bulunuyor.

Gloria-Sophie Burkandt ise yalnızca bir siyasetçinin kızı değil. Modellik yapan, kitap yazan ve konferanslarda konuşmacı olarak yer alan Burkandt, aynı zamanda çocuklara yönelik kültür ve sanat projelerinde de aktif rol alıyor. Ekonomi eğitimi aldığı, lisansüstü çalışmalarını tamamladığı ve doktora yaptığı Alman basınına yansıyan bilgiler arasında.

Davos'ta bulunduğu sırada sosyal medyada bir paylaşım yapan Burkandt, yapay zekâ ve Avrupa'nın geleceği üzerine yapılan tartışmalardan etkilendiğini belirtti. Gelecekte çocuklarının özgür, meraklı ve adil bir dünyada büyümesini istediğini yazdı.

İkilinin 2025 yılının sonlarında Harvard Üniversitesi'nde tanıştığı, ardından uluslararası toplantılarda birlikte görünmeye başladığı öne sürülüyor.

Google'ı 2001–2011 yılları arasında yöneten Eric Schmidt, bugün hâlâ yapay zekâ, uzay teknolojileri ve küresel güvenlik alanlarında etkili bir figür olarak öne çıkıyor. Milyarlarca dolarlık servetiyle teknoloji ve siyaset dünyasında söz sahibi olmayı sürdürüyor.

Öte yandan Schmidt'in özel hayatı daha önce de tartışmalara konu olmuştu. Geçmişte yaşadığı bir ilişki nedeniyle açılan davalarda kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetmiş, iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

Tarafların konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadığı belirtilirken, Davos'ta başlayan bu yakınlaşmanın ilerleyen günlerde daha fazla gündem yaratması bekleniyor.