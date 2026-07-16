Araştırma ortaya koydu! Tüketiciler evde de kafe kalitesinde kahve istiyor - Son Dakika
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Araştırma ortaya koydu! Tüketiciler evde de kafe kalitesinde kahve istiyor

Araştırma ortaya koydu! Tüketiciler evde de kafe kalitesinde kahve istiyor
16.07.2026 11:38  Güncelleme: 11:43
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Philips markasıyla kahve makineleri kategorisinde 70 yıllık köklü bir mirasa sahip olan Versuni’nin paylaştığı yeni araştırmaya göre; Türkiye’de kahve tüketiminin %70’i artık evlerde gerçekleşiyor. Hız ile kolaylığın yanı sıra “barista kalitesinde” kusursuz bir deneyim de bekleyen tüketicilerin büyük çoğunluğu, evde hazırladığı kahvenin dışarıdaki kafeler kadar kaliteli olmasını bekliyor.

Kahve, son yıllarda yalnızca tüketilen bir içecek olmaktan çıkarak gündelik yaşamın, kişisel zamanların ve sosyal bağların merkezine yerleşti. Philips kahve makineleriyle bu alanda köklü bir uzmanlığa sahip olan Versuni, paylaştığı yeni araştırma verileriyle Türkiye’deki kahve tüketim alışkanlıklarının geçirdiği büyük dönüşümü gözler önüne seriyor. Veriler, Türk tüketicisinin kahveyi yalnızca bir ihtiyaç olarak ele almanın ötesinde; duygu durumuna, günün saatine ve sosyal ortama göre şekillenen “kişiselleştirilmiş bir deneyim” olarak gördüğünü kanıtlıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin kahve tercihlerini belirleyen en önemli unsur tat ve aroma olurken, lezzet beklentisi kahve deneyiminin merkezinde yer alıyor.

TÜRKİYE'DE KAHVE: HEM GELENEKSEL HEM YENİLİKÇİ BİR KÜLTÜR

Versuni’nin tüketici içgörüleri, Türkiye’nin kahveyle kurduğu bağın dünyadaki diğer pazarlardan önemli ölçüde ayrıştığını gösteriyor. Batı pazarlarında kahve çoğunlukla güne başlama fonksiyonu taşırken; Türkiye, kahvenin gün boyuna yayıldığı ve güçlü sosyal anlamlar içerdiği “Doğu tipi kahve kültürü” içerisinde yer alıyor.

Araştırmaya göre Türk tüketicilerinin %72’si kahveyi belirli duygu ve çağrışımlarla ilişkilendiriyor (küresel ortalama %61). Dahası, Türklerin %80’i “iyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini” belirtirken, %55’i kahveyi günün yorgunluğunu atma anıyla eşleştiriyor.

Türkiye’deki evlerde artık tek bir kahvenin ötesinde, geniş bir yelpaze tüketiliyor. Evlerin %53’ünde geleneksel Türk kahvesi pişerken; aynı evlerde %40 oranında latte, %33 oranında filtre kahve ve %31 oranında soğuk kahve hazırlanıyor. Bu tablo, geleneksel kahve kültürünün silinmediğini, aksine yeni nesil kahve alışkanlıklarıyla zenginleşerek katmanlandığını gösteriyor.

Araştırma ortaya koydu! Tüketiciler evde de kafe kalitesinde kahve istiyor

EVLER ARTIK BİRER KAHVE DENEYİM MERKEZİ

Değişen yaşam alışkanlıkları ve artan teknolojik imkanlar, evleri birer deneyim merkezine dönüştürdü. Türkiye’de kahve tüketiminin yaklaşık %70’inin evde gerçekleşmesi, bu değişimin en net göstergesi.

Bugünün tüketicisi evinde kahve hazırlarken standartlarla yetinmiyor. Verilere göre tüketicilerin %61’i evde hazırladığı kahvenin dışarıdaki kafeler kadar kaliteli olmasını bekliyor. %69’u kahvede lezzeti önceliklendirirken, %55’i aynı anda hız beklentisini de koruyor. Tüketicilerin %52’sinin kahve tercihini ruh haline göre değiştirmesi ise evdeki kahve makinelerinin artık çok daha esnek, akıllı ve zengin bir menü sunması gerektiğini ortaya koyuyor.

"İYİ KAHVEYİ GÜNLÜK HAYATIN DOĞAL BİR PARÇASI HALİNE GETİRİYORUZ"

Philips’in kahve kategorisindeki bu uzun yolculuğunun temelinde, tüketiciyi doğru okuma ve teknolojiyle harmanlama becerisinin yattığını belirten Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, bu dönüşümü şu sözlerle değerlendiriyor:

“Türkiye’de kahve bir içecekten çok daha fazlası anlamına geliyor; misafirperverliğin, sosyalleşmenin, kendimize ayırdığımız özel anların ve köklü hatıraların bir taşıyıcısı. Araştırmalarımız gösteriyor ki, aynı evin içinde sabah filtre kahve içen, öğleden sonra soğuk kahve veya latte tercih eden, akşam misafirine Türk kahvesi ikram eden zengin bir kültür yaşıyor. Versuni olarak biz, Philips’in köklümühendislik mirası ve 70 yıllık kahve tutkusuyla bu çoğul gerçekliğe yanıt veriyoruz. Amacımız iyi ve profesyonel kahve deneyimini herkes için erişilebilir, hızlı ve tutarlı hale getirmek. Tüketicilerimizin ‘Bugün nasıl bir kahve istiyorum?’ sorusuna, kendi mutfaklarında en yüksek kaliteyle cevap verebilmelerini sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Araştırma ortaya koydu! Tüketiciler evde de kafe kalitesinde kahve istiyor

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAHVE TEKNOLOJİLERİ

1956 yılında ilk elektrikli kahve öğütücüsüyle başlayan, 1960’larda filtre kahve makineleriyle devam eden ve 1980’lerde ev tipi espresso makineleri üreten Philips’in inovasyon yolculuğu, bugün yapay zekâ destekli akıllı teknolojilerle geleceğe uzanıyor.

Özellikle 2018 yılında LatteGo sistemi ile evde sütlü kahve yapımındaki temizlik ve zorluk bariyerini yıkan Versuni, bugün Café Aromis gibi üst düzey cihazlarla çıtayı daha da yükseltiyor. Cafe Aromis’in 13 grama kadar taze öğütülmüş kahve kullanan BrewExtract teknolojisi, 12-24 saatlik soğuk demleme (Cold Brew) süresini 5 dakikanın altına indiren sistemleri ve kullanıcısının damak tadını öğrenen ve kahve deneyimini tamamen kişiselleştiren yapay zekâ destekli barista asistanı, 70 yıllık birikimin bugünkü yansımaları olarak öne çıkıyor. 

Teknoloji, Türkiye, Philips, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Araştırma ortaya koydu! Tüketiciler evde de kafe kalitesinde kahve istiyor - Son Dakika

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