Bakan Uraloğlu, bizzat test ettiği yeni sistemin detaylarını anlattı: Yollar artık daha güvenli

28.03.2026 17:43
Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da devreye alınan Türkiye'nin ilk akıllı ulaşım koridoruna ilişkin detayları paylaştı. Sistemin trafik güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirten Uraloğlu, sürücülere anlık veri akışı sağlayarak kazaların önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 18 bölgede akıllı ulaşım sistemleri merkezlerinin bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin ilk akıllı ulaşım koridorunun İstanbul'da hizmete alındığını açıklayan ve test sürüşünü de bizzat kendisi gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

Akıllı ulaşım sistemleri ile açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu sistemin temel amacının vatandaşın gideceği yere emniyetli, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

"BİRİNCİ ÖNCELİK GÜVENLİK"

Akıllı ulaşım sistemlerinin sağlayacağı faydalara değinen Uraloğlu, en önemli başlığın can güvenliği olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, "Öncelikle birinci derecede emniyet. Vatandaşımızın gideceği yere emniyetli, güvenli ve konforlu bir şekilde gitmesi bizim amacımız" dedi.

Bakan Uraloğlu sistemin diğer katkılarını ise "akaryakıt ve zamandan tasarruf", "altyapının tam kapasite kullanımı" ve "karbon emisyonunun azaltılması" olarak sıraladı.

"YOLLARI AKILLANDIRIYORUZ"

Sistemin nasıl çalıştığına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, klasik yol anlayışının ötesine geçildiğini belirterek, "Yolları akıllandırarak yapacağız. Yol dediğiniz beton, asfalt, levha… Bunun akıllı hale gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda yolların "organları" olarak nitelendirdiği teknolojik altyapıya dikkat çeken Uraloğlu, "Kameralar, sensörler, baz istasyonları, meteoroloji istasyonları… Bunlar organlar." dedi ve hepsinin bir yazılımla birleşeceğini vurguladı.

YERLİ YAZILIM

Kurulan sistemin yazılım altyapısının tamamen yerli ve milli olduğunu belirten Uraloğlu, "Bunları yönetecek bir beyne ihtiyacımız var, o da yazılım. Yerli ve milli Türk mühendislerimiz tarafından geliştirildi" diye konuştu.

Sistemin Ankara merkezli olarak yönetildiğini belirten Uraloğlu, Türkiye genelinde 18 bölgede akıllı ulaşım sistemleri merkezlerinin bulunduğunu da aktardı.

SÜRÜCÜLER ANLIK BİLGİLENDİRİLECEK

Akıllı koridor sayesinde sürücülerin yol durumuna ilişkin anlık bilgilere ulaşacağını ifade eden Uraloğlu, sistemin sürüş güvenliğini artıracağını söyledi.

Uraloğlu, "Önünüzde arızalı araç, trafik kazası, duran bir araç ya da ters yönde gelen bir araç varsa bunu size bildirecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca hız sınırları, buzlanma riski, yola düşen cisimler ve arkadan gelen ambulans gibi acil durum araçlarının da sistem tarafından sürücülere bildirileceğini kaydetti.

CEP TELEFONU ENTEGRASYONU DA GELİYOR

Araçların da zamanla bu sisteme entegre olacağını belirten Uraloğlu, geçiş sürecinde mobil uygulamaların devreye alınacağını açıkladı. "Araçları da akıllandırmamız lazım. Araçlar epey akıllanmaya başladı ama bu sisteme adapte olması lazım. Araçları akıllandırıncaya kadar cep telefonu aplikasyonunu da devreye alacağız" ifadelerini kullanan Uraloğlu, sistemin kademeli olarak yaygınlaştırılacağını belirtti.

