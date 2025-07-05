Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg\'un yeni modeli T10F\'yi test etti

TOGG'un yeni modeli T10F'nin direksiyonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deneme sürücü gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, TOGG'UN YENİ MODELİNİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Togg'un sedan modeli olan T10F'in test sürüşünü yaptı. Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

T10F YOLA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası Togg, ikinci modeli T10F yaz aylarında satışa çıkacak.

WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.

T10F'in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.

Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde araç, harici cihazlara enerji aktarımı sağlayarak bir güç kaynağına dönüşebiliyor.

Aracın yazılım ve menzil performansı gerçek yol koşullarında test edilirken, satış süreci için de hazırlıklar tamamlanmak üzere.