Doktar'dan 7,5 Milyon Euro'luk Yatırım Turu - Son Dakika
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Teknoloji

Doktar'dan 7,5 Milyon Euro'luk Yatırım Turu

Doktar\'dan 7,5 Milyon Euro\'luk Yatırım Turu
24.06.2025 15:59
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Doktar, sürdürülebilir tarım için 7,5 milyon Euro yatırım aldı, dijital çözümlerle büyümeyi hedefliyor.

TARIMDA dijital teknolojilerle sürdürülebilirliği yaygınlaştırmayı hedefleyen Doktar, Avrupa'nın önde gelen sürdürülebilirlik yatırımcıları Almanya merkezli European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) ve Hollanda merkezli Pymwymic'in liderliğinde 7,5 milyon Euro'luk bir yatırım turunu tamamladı. Mevcut yatırımcısı Diffusion Capital Partners (DCP) da bu tura katıldı. Bu yatırımın, Doktar'ın ürün portföyünü genişletmesine ve bütünsel hizmet modelini küresel ölçekte büyütmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İstanbul'da 2017 yılında kurulan Doktar, tüm tarımsal kararları bilgiye dayalı olarak optimize eden dijital bir tarım platformu geliştirdi. IoT (Nesnelerin interneti) cihazları, uydu ve drone görüntüleri, yapay zeka destekli analizler ve akıllı yazılımlarla çalışan sistem, sahadan gelen verileri uygulanabilir tavsiyelere dönüştürerek çiftlik düzeyinde izlenebilirlik ve karar desteği sağlıyor.

Tarım kuruluşundan çalışmalarına yönelik yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Türkiye ve Hollanda'daki merkezlerinden yönetilen operasyonlarıyla, iş ortakları aracılığıyla 10'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve 250.000 hektarlık alanda sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekliyor. Bugün, dünyanın en büyük on gıda ve içecek şirketinden altısı, tedarik zinciri hedeflerine ulaşmak için Doktar'ın dijital altyapısını kullanıyor. Bu iş birlikleri sayesinde, kamuya açıkladıkları 2030 hedeflerine yönelik somut adımlar atıyor ve iddialı taahhütlerini ölçülebilir başarılara dönüştürebiliyorlar.

"Doktar'ın bütünsel yaklaşımı, kurumların iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli hale gelmelerine yardımcı olurken; tarım işletmelerinin gelirlerini artırmalarına ve gıda üreticilerinin sürdürülebilirlik stratejilerini verimli bir şekilde hayata geçirmelerini sağlıyor.

"Sürdürülebilirlik, şirketin stratejik önceliği olmaya devam ediyor. Doktar, iş ortaklarını ve müşterilerini yenileyici tarım uygulamaları, suyun etkin yönetimi ve üretimde izlenebilirlik konularında daha yaygın ve etkili adımlar atmasını sağlıyor. Bu yeni yatırım, Doktar'ın platformunu daha gelişmiş çözümlerle zenginleştirmesini ve küresel paydaşların hem çevresel hem de ticari olarak ölçülebilir sonuçlar elde etmesini sağlayacak."

YATIRIMCILAR MUTLU

Yatırım turuna liderlik eden fonların temsilcileri, Doktar'ın teknolojiyi ve ölçülebilir etkiyi birleştiren modelinin önemine dikkat çekti. ECBF Ortağı Isabelle Laurencin, yatırım kararlarının temelini şu sözlerle açıkladı: "Doktar'a yatırım yaptık çünkü tarım bilgisini, büyümeye açık teknolojileri ve ölçülebilir çevresel etkiyi benzersiz bir şekilde bir araya getiriyor."

Pymwymic Yönetici Ortağı Rogier Pieterse ise "Doktar sadece dijitalleşme sağlamıyor; sürdürülebilirliğin ölçülebilir ve izlenebilir hale gelmesine öncülük ediyor" ifadelerini kullandı.

Diffusion Capital Partners Ortağı Merve Akgün de "Doktar'ın geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ile tarımsal dönüşüme sağladığı katkıları yakından izleme imkanı bulduk. Çiftçilere ve gıda üreticilerine çevresel etkisi yüksek, katma değerli ve ölçeklenebilir çözümler sunan Doktar'ın küresel ölçekte büyümesini desteklemeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

KURUCULARDAN MESAJ

Doktar Kurucu Ortakları Tanzer Bilgen ve Selim Uçer, yatırımla ilgili şunları söyledi:

"Bu yatırım, tarımın dijitalleşmesi yolunda attığımız önemli bir adımdır. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'daki genişlememizi hızlandırırken, entegre ve veri odaklı çözümlere yönelik artan küresel talebi karşılama kabiliyetimizi de güçlendirecek. Tarım sektörünün hem verimlilik hem de sürdürülebilirlik alanında artan bir baskı altında olduğu bu dönemde, tedarik zincirinin tamamında ölçülebilir ve denetlenebilir etki yaratacak dijital altyapıyı güçlendiriyoruz."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Doktar'dan 7,5 Milyon Euro'luk Yatırım Turu - Son Dakika

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