Göktuğ Yılmaz: 30\'dan Fazla Başarısız Girişimden Sonra Pes Etmedik

Colonist.io Kurucu Ortağı Göktuğ Yılmaz, Haberler.com'a konuk olarak girişimcilik ve dijital oyun sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. 6,5 yıldır Colonist üzerinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, bugüne kadar 30'dan fazla başarısız girişim denemeleri olduğunu ancak pes etmeyerek yollarına devam ettiklerini söyledi. Dijital oyunların sosyal etkisinin genellikle olumsuz olduğunu dile getiren Yılmaz, yapay zekayla insanların daha az çalışıp oyun oynamaya daha çok vakit ayıracağını ifade etti.
Girişimcilik sürecinin zorluklarından bahseden Göktuğ Yılmaz, "30'dan fazla başarısız girişimimiz oldu, pes etmedik" diyerek başarının sabır ve azim gerektirdiğini vurguladı. Şirketin tamamen uzaktan çalıştığını belirten Yılmaz, "Kurulduğumuzdan beri uzaktan çalışıyoruz" dedi.
Uzaktan çalışma modelinin avantajları kadar zorluklarının da olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Girişimciler Remote şirket kurmasın" diyerek iş yönetiminin sahada daha etkili olduğunu belirtti.
Girişimciliğin en önemli unsurlarından birinin tutkuyla yapılan işler olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sevmediğiniz bir sektörde başarılı olmanız çok zor" diyerek doğru alan seçiminin kritik olduğunu söyledi.
Oyun sektöründeki yeni projeleri hakkında da ipuçları veren Yılmaz, "Catan'a benzer başka tür kutu oyunlarını dijitalleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.
Gelecekte yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerine değinen Yılmaz, "Yapay zekayla birlikte insanlar daha az çalışmaya ihtiyaç duyacak, oyun oynamaya vakit kalacak" diyerek teknolojinin insan hayatına etkisini değerlendirdi.
Oyun sektörünün ekonomik boyutuna da değinen Yılmaz, "Dijital oyunlarda para kazanılıyor ama en iyi para kazanılacak alan değil" diyerek yatırımcıları farklı sektörleri değerlendirmeye davet etti.
Türkiye'nin oyun sektöründeki yerini değerlendiren Yılmaz, "Türkiye oyunda özellikle mobil sektörde dünyanın en iyilerinden biri" dedi.
Dijital oyunların bireyler ve toplum üzerindeki etkisini yorumlayan Yılmaz, "Dijital oyunların, genel olarak teknolojinin sosyal etkisi negatif oluyor" diyerek bu alanda bilinçlenmenin önemli olduğunu vurguladı.
Son Dakika › Teknoloji › Göktuğ Yılmaz: 30'dan Fazla Başarısız Girişimden Sonra Pes Etmedik - Son Dakika
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