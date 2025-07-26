Günde 7 Bin Adım Beyin Gücünü Artırıyor - Son Dakika
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Günde 7 Bin Adım Beyin Gücünü Artırıyor

Günde 7 Bin Adım Beyin Gücünü Artırıyor
26.07.2025 11:25
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Yeni araştırma, günde 7 bin adım atmanın sağlık için yeterli olduğunu gösteriyor.

Dünyada 160 binden fazla yetişkinin sağlık ve hareket verilerini inceleyen yeni bir araştırmaya göre, günde 7 bin adım atmanın beyin gücünü artırmak ve çok sayıda hastalığa karşı koruma sağlamak için yeterli.

7 bin adım uzun süredir referans olarak alınan 10 bin adıma göre daha gerçekçi bir hedef olabilir.

The Lancet Public Health dergisinde yayımlanan araştırma, günde daha az adım atmanın kanser, bunama ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunları riskini azaltmada neredeyse aynı derecede etkili olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar bulguların daha fazla insanı günlük adım hedefini gerçekleştirmek için cesaretlendireceğini düşünüyor.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başındaki Dr. Melody Ding, "Günde 10 bin adım atmamız gerektiği algısına sahibiz ama bunun bilimsel dayanağı yok" diyor.

10 bin adım sayısının ortaya çıkışı Japonya'da 1960'lardaki pazarlama kampanyalarına kadar gidiyor.

1964 Tokyo Olimpiyatları öncesi manpo-kei adı verilen ve "10.000 adım sayacı" olarak tercüme edilebilecek bir cihaz piyasaya sürülmüştü.

Dr. Ding sayının "bağlamından çıktığını" ve bugün adım sayarlar ve uygulamaların önermeyi sürdürdüğü gayriresmi bir rehber haline geldiğini söylüyor.

Yeni çalışma dünyada 160 binden fazla yetişkinin sağlık ve hareket verilerini analiz ediyor.

Günde yaklaşık 7 bin adım atmanın, kalp damar hastalıkları riskini %25, kanser riskini %6, bunama riskini %38 ve depresyon riskini %22 azalttığı tespit edildi.

Ancak araştırmacılar bu bulguların bir kısmının az sayıda çalışmaya dayandığını ve ne kadar doğru olduklarının net olmadığını söylüyor.

Çalışmaları, günde yaklaşık 4 bin adım gibi mütevazı bir adım sayısının bile, çok düşük aktiviteye (günde yaklaşık 2 bin adım) kıyasla sağlıkta iyileşmeyle bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Çoğu sağlık sorunu için, daha uzun yürümenin kalp için ek avantajları olsa da, yedi bin adımdan sonrasında faydalarda artış görülmüyor.

Günümüzde birçok resmi yönerge günlük egzersizler için adım sayısından ziyade süre tavsiyesinde bulunuyor.

Örneğin Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin her hafta en az 150 dakika orta düzeyde aerobik aktivite veya 75 dakika yoğun aerobik aktivite yapması gerektiğini söylüyor.

Dr. Ding insanların tavsiye önemli bir amaca hizmet erse de, insanların ölçmesinin zor olabileceğini söylüyor, "Yüzen, bisiklete binen veya adım atmalarına izin vermeyecek fiziksel engelleri olan insanlar var" diyor.

Ancak Dr. Ding adım sayısı önerisinin, "insanları fiziksel aktiviteyi güne yaymaya teşvik edecek" bir "ek" olarak görülebileceğini söylüyor.

Londra'daki Brunel Üniversitesi'nden hareketsiz yaşam ve sağlık uzmanı Dr. Daniel Bailey, araştırmanın günde 10 bin adım atmanın gerekli olduğuna dair "miti çürüttüğünü" söylüyor.

Daha aktif olanlar için uygun bir hedef olsa da Bailey, günde 5 ila 7 bin adım atmanın diğerleri için "daha gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef" olabileceğini söylüyor.

Portsmouth Üniversitesi'nde klinik egzersiz fizyolojisi alanında kıdemli öğretim görevlisi Dr. Andrew Scott da kesin sayının önemli olmadığı konusunda hemfikir.

Dr. Scott, günlük adım hedefi için "daha fazlasının her zaman daha iyi" olduğunu ve insanların, özellikle de aktivitenin sınırlı olduğu günlerde, belirli bir hedefe ulaşma konusunda çok fazla endişelenmemeleri gerektiğini söylüyor.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Günde 7 Bin Adım Beyin Gücünü Artırıyor - Son Dakika

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