HAVELSAN ve OYAK'tan Stratejik İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

HAVELSAN ve OYAK'tan Stratejik İş Birliği

HAVELSAN ve OYAK\'tan Stratejik İş Birliği
23.07.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAVELSAN ve OYAK, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri için KOVAN projesinde iş birliği yaptı.

HAVELSAN ile Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine yerli çözümlerle katkı sunmak üzere stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı "KOVAN projesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yazılım alanında dışa bağımlılığını asgariye indirmek için önemli bir proje. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sürüyor.

'ÖNEMLİ BİR PROJE'

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, fuarda anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada "KOVAN projesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yazılım alanında dışa bağımlılığını asgariye indirmek için önemli bir proje. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

'FARKLI ŞİRKETLERE UYGULANMASI KONUSUNDA DA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ'

Kurumsal kaynak yazılımları konusunda yaklaşık 25 yıllık deneyimleri olduğunu belirten HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar ise "Bunu şu anda bazı kurumlarımızda da uygulamaya başladık. Tabii bu, bir ekosistem. Başka firmalarla da iş birliği yapmamız gerekiyor. Bu konuda da en iyi firmalarımızdan biri OYAK grubunun altında bulunan firmamızla bu KOVAN'ın yaygınlaştırılması, farklı şirketlere uygulanması konusunda da iş birliği yapıyoruz." dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI PROJELERİNDEN BİRİ OLMAYA ADAY'

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş da "Bu alanda özellikle yüksek teknolojinin projelerine ağırlık vermekteyiz. HAVELSAN'da imza törenini gerçekleştirdiğimiz KOVAN projesi de bu anlamda bilgi teknolojilerinde Türkiye'nin en kapsamlı projelerinden biri olmaya aday. Bu sebepten projede çalışan ve bizim bir katılımımız, iştirakimiz olan KOVAN şirketimize hem de HAVELSAN yetkililerine çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

'SAVUNMA SANAYİMİZE ÇOK FAYDALI ÇÖZÜMLER SUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Şimdiye kadar savunma sanayisi kuruluşlarıyla, kamu kuruluşlarıyla ve yurt dışında kardeş Azerbaycan'da bu sistemi hayata geçirdik. Desteklerinden, bizi tercih etmelerinden dolayı gerçekten OYAK yönetimine müteşekkiriz. OYAK'la bugün sadece KOVAN dönüşümü sözleşmesi imzalamıyoruz. Aynı zamanda iştiraki olan firmasıyla birlikte iş birliği protokolü imzalıyoruz. Onlar da bu ürünümüzü başka kurumlara kurmak için bizimle iş birliği yaparak çalışacaklar. Ben bu imzaların, bu niyetlerin beyan edilmesinin ve KOVAN'ın yaygınlaşmasının ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Savunma sanayimize ve sivil sektörlerimize de bu ürünün çok faydalı çözümler sunacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Havelsan, Yazılım, Türkiye, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji HAVELSAN ve OYAK'tan Stratejik İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu
Trump’tan, Obama’ya ’vatana ihanet’ suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:33
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 18:10:57. #7.13#
SON DAKİKA: HAVELSAN ve OYAK'tan Stratejik İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.