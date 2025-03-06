Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede - Son Dakika
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Teknoloji

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

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Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve operatör olmadan çalışabilen yapay zeka destekli hız ihlali tespit sistemi, 6 şeritli yolda tüm şeritleri tarayarak, motosiklet dahil 6 aracın hızını aynı anda tespit edebiliyor. Sistemle 81 ilde, 8 ayda 1 milyon 203 bin 652 adet hız ihlali cezası uygulandı.

06.03.2025 14:59  Güncelleme: 15:09
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik birimleri, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen yapay zeka destekli hız tespit sistemini 8 ay önce kullanmaya başladı. Önce Ankara başta olmak üzere birkaç pilot ilde uygulanan sistem, daha sonra 81 ilde devreye girdi. Operatör olmadan çalışabilen hız ihlal tespit sistemi, 6 şeritli yolda tüm şeritleri tarayarak, motosiklet dahil 6 aracın hızını aynı anda tespit edebiliyor. Ayrıca araçların doğrudan Polnet üzerinden sorgusu gerçekleştirilip, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılabiliyor; aranması, yakalaması veya bir sakıncası olan araç tespit edilmişse görevli personel tarafından güzergah üzerindeki ekiplere bildirim yapılarak yakalanması sağlanıyor. Sistem, emniyet kemeri takmamak, cep telefonu kullanmak, şerit ihlali yapmak, makas atmak gibi yoğun olarak yapılan kurul ihlallerini de tespit ediyor.

1 MİLYON 203 BİN İHLAL CEZASI

EGM'den alınan bilgiye göre; haziran ayında envantere girerek bugün itibarıyla 81 ilde kullanılan yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi ile 21 Şubat tarihine kadar 1 milyon 203 bin 652 adet ihlal tespit edilip cezaya dönüştürüldü. Ankara'da ise 161 bin 974 sürücüye hız ihlali cezası uygulandı. Sistem geliştirilip trafik akışının tersine de radar uygulaması yapılarak motosiklet gibi sadece arka plakası olan araçların da hızını tespit edebiliyor.

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Volkan Uslu, "Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak yaklaşık 8 aylık süreçte yeni nesil mobil hız sistemiyle sürücülere hız sınırını aşmaktan uygulanan cezai işlem, toplam uyguladığımız cezaların yaklaşık yüzde 30'una tekabül ediyor. Bu da gösteriyor ki aşırı hız yapmak en yoğun ihlal edilen trafik kuralı. Sürücülerimizden belirlenmiş hız sınırı kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Gidecekleri yere geç gitmeleri en fazla 5 dakika zamanlarını alır ama hız kurallarına uymaları onları hayata bağlar" ifadelerini kullandı.

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

"GECE GÜNDÜZ HER HAVA KOŞULUNDA ÇALIŞIYOR"

Yapay zeka desteğine sahip olan yeni nesil mobil sistemin en büyük özelliğinin operatör desteğine ihtiyaç duyulmaması olduğunu belirten Uslu, "Bu sayede kara yolunda kurulu bulunduğu yolun tüm şeritlerini eş zamanlı olarak tarayabilmekte, araçları sınıfına göre tasvip etmekte, her araç cinsi için belirlenen yasal hız sınırını aşan araçlara otomatik olarak cezai tatbik etmekte. Burada bizim için avantaj görevli personelimizin araçları tek tek tespit etmesine gerek kalmadan cihaz tarafından otomatik olarak ceza tatbik edilmektedir. Bu yeni nesil sistemin bir diğer özel artı özelliği de geçen araçların otomatik olarak Polnet sorgusunu yapabilmesi. Nasıl asayiş ekiplerimiz şüpheli vatandaşların GBT sorgusunu yapıyorsa bu sistem sayesinde geçen araçların aranması, yakalanması veya herhangi bir sakıncası olduğunda sistem otomatik olarak uyarı vermekte. Görevli personelimiz tarafından güzergah üzerindeki ekiplere anons edilmek suretiyle bu araçların yakalanmasını sağlıyoruz. Ayrıca gece ve gündüz olarak her türlü mevsim ve hava şartlarında çalışabilen bu yeni sistemimiz mobil olması özelliğiyle trafik akışının tersi yönünde de çalışabilmektedir. Bu bizler için yeni bir özellik. Radar uygulamalarımızı yaptığımız noktalarda mevzuatta belirtilen mesafede araç sürücülerine bilgilendirici levhalarla radar yaptığımızın uyarısını mutlak suretle yapıyoruz" dedi.

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

"CEZAYI KENDİSİ TATBİK EDİYOR"

Uslu, radar uygulamasını, Ankara genelinde genellikle trafik kazalarının aşırı hız sebebiyle kaynaklanan yerleri analiz ederek seçtiklerini belirterek, "Burada amacımız trafik ve yol güvenliğini sağlamak, trafikte aşırı hızdan kaynaklı olan maddi ve yaralamalı kazaları en aza indirgemek ve yol kullanıcılarını bilinçlenmesini sağlamak. Yol kullanıcıları bir radar uygulama noktası gördüklerinde sadece hız tespitine yönelik bir uygulama yapıyor algısına kapılmasınlar, aynı zamanda görevli arkadaşlarımızca emniyet kemeri takmamak, cep telefonu kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, makas atmak gibi yoğun olarak gördüğümüz kural ihlalleri ve kazaya sebep olan ihlallerin de tespitini yapmakta eş zamanlı olarak ceza tatbik yoluna gitmektedirler. Görüntü kaydını araç bazlı aldığı için bize görüntülü delil sunmakta. Bunlara manuel olarak ceza tatbikini yapmaktayız. Eskiden manuel bir kullanıcı vasıtasıyla, görevli personel vasıtasıyla araçlara zoomlama (yakınlaştırma) yapılarak plakaları tespit etmek zorunda kalıyorduk. Bu sistem kullanıcıya hiçbir şekilde gerek duymuyor. Yolumuz 5 şeritli ya da 6 şeritliyse tamamını tarayarak araçların plakasını tespit ediyor. Her aracın sınıfına uygun olarak yasal hız tespitini kendisi yapmakta, biz hiçbir şekilde müdahalede bulunmuyoruz; tüm cezayı kendisi tatbik etmekte" diye konuştu.

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede
Kaynak: DHA

Motosiklet, Yapay Zeka, Teknoloji, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mahşerin atlısı:
    halktan nasıl daha fazla haraç alırız diye geliştirdiğiniz teknik ve zekayı ENFLASYONU. düşürmek içinde kullanmanın yolunu bulun halkı soymak için icat üretmeyin 152 17 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    Açlık sınırı altında maaş alan emekliler ile çalışma yapsanız daha iyi olur, hani vatandaşın çok sağlını düşünmüyorsunuzya. 79 7 Yanıtla
  • ss890066:
    Tamam hız limiti açılıyorsa cezanı kes ama buna bu kadar uğraşacak ne var bu ülkenin daha çok şeyle uğraşılacak konuları var 70 9 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    İnşaat için kazılan ve kapanan yoldan geri dönemediğim için ve başka yolun olmaması nedeniyle güvenli bir şekilde 20 metrelik ara sokaktaki ters yöne girdim ceza yazmışlar. İtiraz ettim mahkemede 1 ay sürdü yolu da 2 hafta sonra açtılar cevap olarak ret vermişler. Cezayı da resmi ekip yazmamış amaç trafik, yolcu, güvenliği ise ceza yazılan mevkiye yola neden bakılmıyor. Protokol geldiği zaman açılış olacağı zaman trafiği ters yöne zorunlu yönlendirmesini biliyorsunuz 53 0 Yanıtla
  • Mücahit ÇATAL:
    aman başka bir şey icat etmeyin bunları yapın yeter millet illallah dedi 44 3 Yanıtla
  • Kamil Gökkaya:
    EVET FARKETTİK 30 2 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    KEŞKE MEYVE SEBZE HAL YERLERINI DE HALLETSENIZ MALUM5 YILDIR HAL YASASI CIKICAK DIYORSUNUZ ARADA Kİ PARAYI ARACILAR VURUYOR BIZE GELENE KADAR 10 TL BİŞEY 80 TL OLUYOR HALKI DUSUNEN YOK HEP PARA PARA PARA SANKI BIZ YEDIK BIZ ODUYORUZ HESABI ! 30 1 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    devam devam vatandaşa? 24 4 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Devam edin biz yapan ecele gider 18 1 Yanıtla
  • 367236:
    vatandaşa nasıl geçireceğinizi şaşırmışsınız deveyi diken insanı seven yaralanır diye budur işte iyi oluyor Beter olun donunuzu da iyi sıkın 14 0 Yanıtla
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