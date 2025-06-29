RTEÜ öğrencilerinden afetlerde kullanılmak üzere insansız hava aracı geliştirildi

RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencileri, doğal afetlerde koordinasyonu sağlamak için içerisindeki sensör ve kameralarla ekipleri yönlendirebilen, dikey iniş-kalkış yapabilen 'TUNA-1' adı verilen insansız hava aracı (İHA) geliştirdi. 3 farklı kategoride yaptığı sınıflandırmalarla ekiplere anında veri gönderebilmesinin yanında depremde yıkılan yapıları da haritalayabilen TUNA-1 ile afet durumunda müdahale hızını artırarak olası can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören Kadir Kurtuluş, Beyzanur Yavuz ile Burak Alkan, danışmanları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tören ile birlikte, deprem başta olmak üzere afet anlarında ekiplerin koordinasyonun sağlanması amacıyla insansız hava aracı tasarladı. Üniversite içerisindeki Milli Teknoloji Atölyesi'nde bulunan 3 boyutlu yazıcılardan destek alan öğrenciler, kendilerine özel yazılımı entegre ettikleri insansız hava aracına 'TUNA-1' adını verdi. Afet anlarında herhangi pist ya da rampaya ihtiyaç duymadan dikey şekilde havalanan, kanatları sayesinde pil ömrü uzayıp enerji ihtiyacı duymadan uzun süre havada kalabilen TUNA-1, içerisindeki gelişmiş kamera ve sensörlerle ekiplerin koordinasyon kurmasına yardımcı oluyor. 3 farklı kategoride yaptığı sınıflandırmalarla ekiplere anında veri gönderebilmesinin yanında depremde yıkılan yapıları da haritalayabilme kapasitesine sahip TUNA-1 ile afet durumunda müdahale hızını artırarak olası can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Öğrenciler, katıldığı dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te 'İnsanlık yararı' kategorisinde finale yükselip TÜBİTAK tarafından da destek almaya hak kazandı.

'YIKILAN NOKTALARDAKİ KAYBI AZALTMAYI PLANLIYORUZ'

Doç. Dr. Murat Tören, deprem bölgesinde hızlı koordinasyon kurulmasına yardımcı olması hedeflediklerini söyleyerek, "Bu İHA'mız öncelikle dikey iniş-kalkış yapan, özgün tasarım ve yazılıma sahip bir ürün olarak üretildi. Bu ürünle biz afet yönetiminde koordinasyonun sağlanmasını amaçlayan bir hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Afette birçok noktada koordinasyonu sağlamak ve bununla beraber hızı artırarak, kaybı azaltmaya yönelik bir amaç güdüyoruz. Afet noktasındaki yıkılan binaların tespiti, binalara müdahale eden kurumların ve araçlarının tespiti konusunda 3 farklı sınıflandırma da yapabiliyoruz. Bu sınıflandırmayla beraber bütün eksiklerimizi tespit edip, aksiyon alarak hızlı ve verimli bir sonuç almayı amaçlıyoruz. Bu sayede deprem bölgesinde yıkılan noktalardaki kaybı ise azaltmayı planlıyoruz" dedi.

'YAZILIMI YÜZDE 100 BİZE AİT'

Yazılımın tamamen kendilerine ait olduğunu söyleyen elektrik-elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi Kadir Kurtuluş, "Bildiğiniz üzere, ülke olarak Kahramanmaraş depremlerini yaşadık. O dönemde arkadaşlarımızla bir proje geliştirmek istedik. Depremde afetin koordinasyonunun ne kadar zor olduğunu fark ettik. Bunun üzerine biz de bu çalışmayı geliştirdik. Bu çalışmamızda; deprem bölgesinde havalanan dikey kalkışlı İHA'mız, bölgedeki hasarlı binaları tarayıp tespit ediyor. Onları sınıflandırıp, haritalandırma işlemi yapıyor. Biz de bu sayede ekiplerin koordinasyonunu sağlayabileceğiz. Deprem bölgesinde pistler yıkılabilir, o yüzden dikey kalkış yapması bize önemli bir avantaj sağlayacak. Bu İHA'yı diğerlerinden farklı kılan özellik, yazılımı. Yazılımı yüzde 100 bize ait" diye konuştu.

'50 DAKİKA HAVADA KALABİLİYOR'

Üretimin zorlu bir süreç olduğunu anlatan Beyzanur Yavuz da "TUNA-1, tamamen üniversitemizdeki 3D baskı atölyesinde hafifletilmiş baskı maddesiyle üretildi. Bu maddenin diğerlerinden farkı ise köpürmesi sayesinde oldukça hafif bir İHA elde ettik. Bizim için çok zorlu bir süreçti. Kısa zamanda çok fazla şey yapmak zorunda kaldık. Her denemede farklı bir parçamız kırıldı. Ama işin sonunda çok güzel bir şey ortaya çıkardık. Şu anda 50 dakika havada kalabiliyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda bu süreyi uzatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.