Tatilde ya da işteyken gözü arkada kalan kedi sahiplerine müjde - Son Dakika
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Tatilde ya da işteyken gözü arkada kalan kedi sahiplerine müjde

Tatilde ya da işteyken gözü arkada kalan kedi sahiplerine müjde
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Philips, kediler için geliştirdiği Akıllı Mama Kabı ve Su Pınarı’ndan oluşan Yeni Pet Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu. Mobil uygulama üzerinden canlı takip, bıyık dostu ergonomik tasarım ve sensörlü su sistemi sunan seri; iş veya seyahat nedeniyle evden uzak kalan kedi sahiplerine beslenme rutinlerini kesintisiz yönetme imkânı sağlıyor.

Philips, kediler için özel olarak geliştirdiği Yeni Akıllı Pet Serisi'ni Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu. Akıllı Mama Kabı ve Su Pınarı'ndan oluşan Seri, evden uzakta olunan zamanlarda bile beslenme rutinlerinin kesintisiz devam etmesine imkân sağlıyor.

TÜRKİYE’DE KEDİ BAKIMI İLK SIRADA

Araştırma verilerine göre Türkiye’de her 10 haneden 4’ü bir evcil hayvanla aynı evi paylaşıyor. Evcil hayvan sahiplerinin yüzde 60’ının kedi beslediği ülkemizde, kediler en yaygın evcil dostlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Tatilde ya da işteyken gözü arkada kalan kedi sahiplerine müjde

Öte yandan, evcil hayvan sahiplenmeyenlerin yüzde 19’u iş yoğunluğu ve seyahat gibi nedenlerle yeterince zaman ayıramayacağını düşünüyor. Philips Akıllı Pet Serisi, kedilerin doğal alışkanlıklarını dikkate alan teknolojisiyle bu engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

HER AN, HER YERDEN CANLI TAKİP VE İLETİŞİM

Yeni seri, Philips Pet Series mobil uygulamasıyla entegre çalışıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden:

  • Öğünleri gramajına göre planlayabiliyor,
  • Kedilerini HD kameradan canlı izleyebiliyor,
  • Çift yönlü ses sistemi sayesinde uzaktayken bile kedileriyle sesli iletişim kurabiliyor.

MAMA DERDİNE SON: PHILIPS AKILLI MAMA KABI

4,5 litrelik geniş hazneye sahip olan Akıllı Mama Kabı, 1 ile 20 porsiyon arasında besleme imkanı sunuyor.

  • Bıyık dostu tasarım: Geniş yapısı sayesinde kedilerin yemek yerken bıyıklarının kaba sürtünmesini önlüyor.
  • Tazelik koruması: Sızdırmaz tasarımı ve tıkanmayı önleyen teknolojisi ile mamayı 30 güne kadar taze tutuyor.
  • Kesintisiz çalışma: 1080P gece görüşlü kamerası ve elektrik kesintilerine karşı pil yedeği ile öğünlerin aksamasını engelliyor.

DOĞAL İÇME ALIŞKANLIKLARINA UYGUN: PHILIPS SU PINARI

Kedilerin akan suya olan doğal ilgisinden ilham alınarak tasarlanan 2,2 litre kapasiteli Su Pınarı, bıyık yorgunluğunu önleyen ergonomik yapısıyla öne çıkıyor.

  • Sensörlü çalışma: Akıllı sensörü sayesinde su yalnızca kedi yaklaştığında akarak enerji ve su tasarrufu sağlıyor.
  • 4 katmanlı filtrasyon: Aktif karbon ve iyon değişimi içeren filtresi suyu sürekli temiz tutuyor.
  • Güvenlik ve sessizlik: 38 dB'nin altındaki ses seviyesiyle son derece sessiz çalışan cihaz, su seviyesi düştüğünde akıllı pompasıyla kendini otomatik kapatıyor.

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Son Dakika Teknoloji Tatilde ya da işteyken gözü arkada kalan kedi sahiplerine müjde - Son Dakika

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