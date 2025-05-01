TEKNOFEST KKTC Başladı

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde (KKTC) ziyaretçilere kapılarını açtı. 4 Mayıs tarihine kadar sürecek olan festival; T-129 ATAK ve T-70'in nefes kesen uçuş gösterisiyle başladı. Sonrasında CN 235 uçağından atlayan paraşüt ekibi koreografileriyle izleyenleri büyüledi.

Bu yıl 11'inci kez düzenlenen TEKNOFEST, 4 Mayıs'a kadar teknoloji meraklılarını KKTC'deki eski Ercan Havalimanı'nda ağırlamaya devam edecek.

100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenleniyor. Festivalin açılışında TUSAŞ T-129 ATAK taarruz helikopteri ve TUSAŞ T-70 genel maksat helikopteri tarafından uçuş gösterileri gerçekleştirildi.

TÜRK BAYRAKLARI GÖKYÜZÜNDE BULUŞTU

Festivalin açılışında, paraşüt ekibinin gökyüzünde açtığı Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti bayrağı coşkulu anlara sahne oldu. Türk bayrakları gökyüzünde buluşurken katılımcılar uzun süre alkışladı.

13 ALT KATEGORİDE 6 YARIŞMA

TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için 3 milyon TL maddi destek, 2,5 milyon TL ödül imkanı sunuluyor.

81 paydaş kurum standı, 11 sponsor kurum standı, 4 katılımcı firma/kurum standı ve 20 yemek alanı katılımcısı olmak üzere toplam 116 stant yer alıyor. Stantlarda teknoloji temalı etkinlikler düzenleniyor.

Festival kapsamında Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve birçok araç gösteri yapacak.

ATÖLYE ÇALIŞMALAR, SERGİLER OLACAK

Teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuldu.

KATILIM ÜCRETSİZ

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.