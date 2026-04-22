Tim Cook Görevini John Ternus'a Devrediyor
Tim Cook Görevini John Ternus'a Devrediyor

22.04.2026 19:15
Apple CEO'su Tim Cook, 15 yılın ardından görevini John Ternus'a devredeceğini açıkladı.

Bu hamle, bir dönemin sonu ve şirket için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

Cook, şirketin kurucu ortağı Steve Jobs'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden kısa süre önce CEO olmuştu ve 2011'den beri şirketi yönetiyordu.

Ternus, 1 Eylül'de görevi devralacak.

Apple'da 25 yıl geçiren Ternus, şu anda donanım mühendisliği bölümünün başında.

Cook, yaz boyunca Ternus ile birlikte geçiş dönemi üzerinde çalışarak görevde kalacak. Ayrıldıktan sonra da "dünya çapındaki politika yapıcılarla etkileşim de dahil olmak üzere işin bazı yönlerine yardımcı olarak" şirketi desteklemeye devam edecek.

Bu karar, yakın geçmişte 50. yaşını kutlayan Apple'ın üst yönetimde bir değişikliğe hazırlandığına dair aylarca süren spekülasyonların ardından duyuruldu.

Cook, 20 Nisan Pazartesi günü Apple'ın internet sitesinde yaptığı açıklamada, şirketi yönetmenin hayatının "en büyük ayrıcalığı" olduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca Apple'ın değeri önemli ölçüde arttı ve ürün yelpazesi ile hizmet iş kolu da büyük ölçüde büyüdü.

Tim Cook kimdir ve Apple'ı nasıl değiştirdi?

Cook'un liderliğinde Apple'ın yıllık kârı dört katına çıktı ve şirket küresel pazarlardaki varlığını genişletti.

Fakat şirketin finansal performansı büyük övgü alırken bazıları Apple'ın Jobs dönemini tanımlayan türden çığır açan yeniliklerden yoksun kaldığını söylüyor.

Küresel pazar araştırma şirketi Forrester'dan baş analist Dipanjan Chatterjee, Cook'un Apple'a finansal disiplin ve istikrar getirdiğini belirtiyor ama iPhone ölçeğinde bir ürün sunmayı başaramadığını da vurguluyor.

Chatterjee, şirketin büyümeye yardımcı olacak bir sonraki ürünü ararken "yapısal olarak telefona bağımlı kaldığını" söylüyor.

Chatterjee'ye göre Ternus'un atanması, Apple'ın ürün yelpazesinde daha fazla "farklılaşma" aradığını gösteriyor:

"[Yeni CEO'nun] son dönemde Apple'ın kapıldığı yavaş yavaş ilerleme cazibesine direnmesi ve iPhone'un çekim gücünden kurtulması gerekiyor."

Jobs'un 10 yıldan uzun süredir yaratıcı direktörlüğünü yapan Ken Segall, BBC'ye yaptığı açıklamada şöyle diyor:

"Tim'in işleyişi gerçekten değiştirmediğini düşünüyorum. İnsanlar Steve ve Tim arasındaki farktan bahsettiklerinde, aslında bundan söz ediyorlardı. Steve vizyon sahibiydi, Tim ise işleyişi devralan kişiydi."

Jobs ve Ternus'un aksine, Cook Apple'a donanım veya ürün mühendisliği geçmişinden gelmedi. Kariyerinin büyük bir bölümünde IBM ve Compaq'ta yöneticilik yaptı.

Uzmanlığı, Jobs ile yakından ilişkilendirilen yeni tüketici teknolojileri geliştirmekten çok faaliyet, tedarik zincirleri ve satış performansı alanındaydı.

Operasyonel anlamdaki bu güçlü yönlerinin Cook'un geride bıraktığı mirası tanımlaması muhtemel. Birçok kişi Cook'u çağının en başarılı şirket yöneticilerinden biri olarak görüyor.

John Ternus doğru isim mi?

Ternus, son 25 yıldır Apple'ın tüm önemli donanım lansmanlarında çalıştı.

iPad'in tüm nesilleri ve iPhone'un birçok sürümünde önemli rol oynadı, AirPods ile Apple Watch'un lansmanlarına öncülük etti.

Ayrıca, Apple'ın Intel işlemcilerden Mac bilgisayarlar için kendi özel tasarım silikonuna geçişinde de rol oynadı.

Şirketten yapılan ortak açıklamada Ternus, Cook'u "akıl hocası" olarak nitelendirirken, Cook da halefini "bir mühendisin zihnine, bir yenilikçinin ruhuna ve dürüstlük ve onurla liderlik edecek yüreğe sahip bir vizyoner" olarak tanımladı.

DA Davidson & Co'nun genel müdürü Gil Luria, donanıma odaklı bir CEO atamanın, Apple'ın katlanabilir telefonlar ve akıllı gözlükler gibi giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere yeni ürünlere yeniden önem verme niyetini gösterdiğini söylüyor.

Apple ayrıca, yapay zekanın hızlı yükselişine yavaş tepki vermesi ve nihayetinde rakipleri Google ve OpenAI'nin teknolojilerini kendi işletim sistemlerine entegre etmesi nedeniyle de eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Apple'ın sahibi kim?

Apple, hisselerinin büyük çoğunluğu Vanguard ve BlackRock gibi büyük kurumsal yatırımcıların elinde bulunan, halka açık bir şirket.

Berkshire Hathaway de önemli bir hissedar.

Hisselerin fiyatı 270,29-274,27 dolar arasında.

Apple'ın en büyük bireysel hissedarı ve uzun süredir yönetim kurulu başkanlığını yapan Arthur Levinson, artık bağımsız baş direktör olacak ve Cook da icra kurulu başkanı olarak görev yapacak.

Kaynak: BBC

