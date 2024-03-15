Trendyol, Türk üreticileri global pazara taşıyarak e-ihracatın önemli bir aktörü haline geldi. Şubat ayında yapılan satışlar, Türk üreticilerin en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan'a ürün sattığını gösteriyor. Bu süreçte öne çıkan İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra Adana, Gaziantep, Denizli, Aydın, Mersin ve Antalya gibi şehirler de e-ihracat haritasında kendine yer buluyor.
Trendyol'un yurt dışına açılım stratejisi, başta Almanya olmak üzere Azerbaycan, Körfez Ülkeleri ve Orta ile Doğu Avrupa pazarlarına odaklanıyor. Bu strateji sayesinde, Türk ürün ve üreticileri dünya pazarlarına ulaşırken, özellikle giyim ve moda ürünleri büyük ilgi görüyor. Tişört, gömlek, elbise, sneaker ve pijama takımları gibi ürünler, yurt dışı pazarlarda Türk üretiminin kalitesini ve çeşitliliğini sergiliyor.
Mayıs 2023'ten itibaren mikro ihracat çözümleriyle 85 bin satıcısını ihracat yapabilen birer ticaret aktörüne dönüştürdü. Bu süreçte 149 bin ürünün yurt dışına ulaştırılması platformun yerel üreticilere sağladığı desteği ve e-ihracat kapasitesini gözler önüne seriyor.
Son Dakika › Teknoloji › Trendyol, Türk Üreticileri Global Pazarlara Taşıyarak E-ihracatın Önemli Bir Aktörü Haline Geldi - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefine ulaştıklarını belirterek, 2024 yılında 100 yapay zeka temelli akıllı kütüphaneyi de ülkemize kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Ersoy, kütüphane yatırımlarına ağırlık verdiklerini ve halk kütüphanelerinin bilgi ve kültürün sürdürülebilir kılınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor. (XHTV)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin havacılık alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, her yıl yeni projelerle gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesi yazabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini ve aya erişmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Samsung, Android 15 güncellemesini kendi One UI 7.0 arayüzüne entegre ederek uyumlu telefonlarını ve tabletlerini yeni sürüme geçirmeye başlayacak. Galaxy S serisi ve Galaxy Z serisi modellerinin yanı sıra A ve Tab serisi de güncelleme alacak.
Son sızıntılar, Samsung'un Amerika'da büyük bir çip yatırımı yapacağını gösteriyor. Samsung, Biden yönetiminin teşvik paketi sayesinde 6 milyar dolarlık bir teşvik alacak. Şirketin çip üretim ağını genişletmesi bekleniyor. Tesisin nerede olacağı henüz açıklanmadı. Amerika'nın çip stratejisi, yerelleştirme ve ekonomik canlanma hedefiyle uyumlu olarak değerlendiriliyor.
Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Samet'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 22. bölümü Cuma akşamı 17:00'da sizlerle. Bu haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleriyle ilgili detayları bu akşam 17:00'da öğrenebilirsiniz.
FCC, geniş bant internet kavramını yeniden tanımlayarak artık 100 Mbps indirme, 20 Mbps yükleme hızı altındaki hızları geniş bant olarak değerlendirmeyeceğini duyurdu. FCC, gelecekte 1 gigabit indirme ve 500 megabit yükleme hızlarını geniş bant için yeni bir standart olarak hedefliyor. Ancak rapora göre, 24 milyon Amerikalının uydu dışı 'sabit karasal geniş bant hizmetine' erişimi yok ve 45 milyon Amerikalı da yüksek hızlı bağlantıya sahip değil. Türkiye'de ise bu düzenlemenin etkisi beklenmiyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni astronotlar için astronomi köyü ve astropark projeleri yapacaklarını duyurdu. Belediye, bilimsel projeler ve yatırımlarla çocukları ve gençleri geleceğin Türkiye'sine hazırlamayı hedefliyor. Hızır İlyas Köşkü'nü gök gözlem evine dönüştüren belediye, ayrıca astronomi müzesi, millet bahçesi kamp alanı ve seyir terası gibi projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Gençlere ve çocuklara astronomi ve uzay ile ilgili astropark kazandırma çalışmaları da devam ediyor.
Hafta boyunca yükselişini sürdüren kripto para birimi Bitcoin, yüzde 4,6 gerileyerek sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin, şu sıralar 68.200 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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