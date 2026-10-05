Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 98. Etkinliği Gaziantep’te Gerçekleştirildi

İSTANBUL — Türkiye’nin farklı şehirlerinde 12 yıldır düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın Gaziantep programı, Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. WhiteBIT TR ana sponsorluğunda, CARF kurumsal partnerliğinde, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Forbes Türkiye ve WSI London iş birliğiyle düzenlenen programa iş dünyası, akademi, teknoloji ve finans alanlarından isimler katıldı.

Yapay zekâ ve dijital finans iş dünyasının gündemindeydi

Gaziantep buluşmasında finansın geleceğinden çalışma hayatına, yapay zekânın şirketler üzerindeki etkilerinden yeni teknolojilerin iş dünyasındaki kullanımına kadar farklı başlıklar konuşuldu.

Dijital finansın geleceğinin ele alındığı bölümde WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan ile CARF Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray, dijital varlıkların finans sistemindeki yeri, blockchain teknolojileri, tokenizasyon ve regülasyonun sektörün gelişimindeki rolünü değerlendirdi.

Yapay zekânın çalışma hayatına etkileri WSI Yönetici Ortağı Hande Ocak Başev, Gürmen Group CHRO’su Özgür Yeşilyurt Yüngül ve Arkas Holding CHRO’su Dr. Şengül Atalay’ın katılımıyla ele alındı. Değişen çalışma biçimleri, çalışanlardan beklenen yetkinlikler ve liderliğin geleceği konuşuldu.

Şirketlerin yapay zekâyla değişen karar alma süreçleri ve iş modelleri de programın gündemindeydi. WhiteBIT TR Genel Müdür Yardımcısı Ebru Karayel Çınar’ın moderatörlüğünde Teknoloji Lideri Seval Üçler, Haberler.com Kurucusu ve Yapay Zekâ Girişimcisi Ekrem Teymur ve Exenify AI’dan Esat Çetin, yapay zekânın şirketlerin karar alma süreçleri ve iş modelleri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Konyotech Kurucu Ortağı ve Yapay Zekâ Girişimcisi Furkan Demir, IQVizyon Kurucu Ortağı Emre Hekim, LEVELUP CEO’su Onur Yılmaz, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Uğur Batı ile The Blue Red Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ A.Ş. CEO’su Ekrem Tekin de Gaziantep buluşmasının konuşmacıları arasında yer aldı.

“Rekabet gücünü teknolojiye uyum belirleyecek”

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın Gaziantep programını değerlendirerek şunları söyledi:

“Gaziantep, Türkiye’nin üretim gücünü ve ihracat vizyonunu temsil eden en önemli merkezlerden biri. Bugün bu üretim gücünün teknolojiyle kurduğu ilişki, rekabet açısından her zamankinden daha belirleyici. Yapay zekâ sanayide karar alma süreçlerini, blockchain ve dijital varlıklar ise küresel finansın işleyişini değiştiriyor. Önümüzdeki dönemde şirketlerin rekabet gücünü, bu değişime ne kadar hızlı adapte olabildikleri belirleyecek. Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın Gaziantep’ten başlayan 10 şehirlik programında da teknolojideki değişimi her bölgenin üretim ve ticaret yapısıyla birlikte ele almaya devam edeceğiz.”

Türkiye Teknoloji Buluşmaları Yönetim Kurulu Başkanı Merter Özdemir ise organizasyonun 12 yıllık geçmişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Teknoloji Buluşmaları olarak 12 yıldır teknoloji dünyası ile iş dünyasını Anadolu’nun farklı şehirlerinde bir araya getiriyoruz. Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz 98. etkinliğimizde iş dünyasının, girişimcilerin ve gençlerin teknolojiye gösterdiği ilgiyi bir kez daha gördük. Türkiye’nin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olan Gaziantep’te bu buluşmayı gerçekleştirmek bizim için ayrıca değerliydi. Ana sponsorumuz WhiteBIT TR başta olmak üzere etkinliğe katkı sağlayan tüm iş ortaklarımıza, konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.”

Türkiye Teknoloji Buluşmaları, WhiteBIT TR ana sponsorluğunda 10 şehirlik program kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde iş dünyası ile teknoloji ve finans alanından isimleri buluşturmaya devam edecek.